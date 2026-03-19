Inter, il cordoglio per Silvino Louro

E’ venuto a mancare Silvino de Almeida Louro, storico collaboratore di José Mourinho e preparatore dei portieri in casa Inter durante il periodo tra il 2008 e il 2010 quando i nerazzurri hanno centrato il Triplete.

Addio a Silvino Louro. All’età di 67 anni si è infatti spento Silvino de Almeida Louro, storico collaboratore di José Mourinho, preparatore dei portieri della prima squadra dell’Inter dal 2008 al 2010 nell’epopea culminata con il Triplete. Louro, ex portiere, ha affiancato lo Special One in gran parte della sua carriera, fino al 2018 al Manchester United, quando poi le rispettive strade si sono separate. La società nerazzurra ha voluto ricordare l’ex collaboratore di Mourinho e preparatore nerazzurro con un comunicato attraverso il proprio sito ufficiale.

E’ venuto a E’ venuto a mancare, Silvino de Almeida Louro, ex preparatore dei portieri dell’Inter.

Il comunicato dell’Inter

Il comunicato dell’Inter: “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvino de Almeida Louro, storico collaboratore di José Mourinho, preparatore dei portieri della prima squadra nerazzurra dal 2008 al 2010. Dopo una carriera durata 23 anni come portiere, Silvino ha iniziato la sua avventura come collaboratore insieme a Mourinho, lavorando con lui dal 2001 al 2018. In nerazzurro ha allenato la squadra dei portieri composta da Julio Cesar, Francesco Toldo e Paolo Orlandoni, attualmente nello staff di Cristian Chivu con lo stesso ruolo.

Grande personalità e carisma, non era raro vedere Silvino infilarsi i guanti e partecipare in prima persona agli allenamenti dei portieri sui campi di Appiano Gentile. Nelle due stagioni vissute in nerazzurro il suo contributo è stato fondamentale per la conquista di due Scudetti, due Supercoppe Italiane, una Coppa Italia e la Champions League del 2010. Il Club si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto“.