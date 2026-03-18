Inter, che sollievo: Lautaro non parte con l’Argentina. I convocati: c’è Nico Paz

Sospiro di sollievo per l’Inter: non c’è il capitano Lautaro Martinez fra i giocatori convocati dall’Argentina per i prossimi impegni. Presenti i due giocatori del Como Perrone e Nico Paz.
L’Argentina, dopo l’annullamento della Finalissima contro la Spagna deciso nelle ultime ore a causa della crisi in Medio Oriente, giocherà un’amichevole contro il Guatemala. In questa occasione mancherà Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ancora impegnato nel recupero dall’infortunio muscolare subito contro il Bodo/Glimt. Saranno invece presenti i giovani talenti del Como, Perrone e Nico Paz, insieme a Tomas Palacios, difensore dell’Inter attualmente in prestito all’Estudiantes.
I convocati dell’Argentina: out Lautaro
Di seguito i giocatori convocati dall’Argentina per le prossime partite.
Portieri: Emiliano Martinez, Rulli, Musso
Difensori: Molina, Montiel, Romero, Balerdi, Senesi, Tomas Palacios, Tagliafico, Rojas, Acuna
Centrocampisti: Paredes, Perrone, Mac Allister, Enzo Fernandez, Barco, De Paul, Palacios
Attaccanti: Messi, Nico Paz, Prestianni, Nico Gonzalez, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José Lopez, Alvarez