Disastro Italia, battuta ai rigori dalla Bosnia: è fuori dal Mondiale 2026

Ancora un fallimento per l’Italia: gli Azzurri cadono ai rigori contro la Bosnia e restano per la terza volta fuori dal Mondiale. L’espulsione nel primo tempo cambia la partita e dal dischetto arrivano gli errori decisivi che condannano la Nazionale.

L’Italia ancora una volta manca la qualificazione al Mondiale. Gli Azzurri perdono ai rigori contro la Bosnia e non andranno ancora una volta al Mondiale. Decisivi gli errori dal dischetto di Esposito e Cristante, ma soprattutto il rosso ad Alessandro Bastoni.

La gara dell’Italia

L’Italia comincia male la gara, sorpresa dalla grande voglia della Bosnia. Le prime occasioni sono della squadra bosniaca, che conclude per prima verso la porta di Donnarumma. Il vantaggio però è degli Azzurri. La squadra di Gattuso va avanti sfruttando un erroraccio di Vasilj. Palla regalata a Barella, che può servire Kean. Il centravanti della Fiorentina non lascia scampo al portiere bosniaco di prima intenzione.

Di fatto è l’unico acuto della squadra azzurra, nel resto del primo tempo, Donnarumma e compagni soffrono la spunta dei balcanici. La squadra di Barbarez però è imprecisa e trova anche un ottimo Donnarumma. Nel finale del primo tempo, però, arriva l’episodio che cambia la gamba. Su un rilancio di Donnarumma, la Bosnia trova lo spazio libero in profondità e Bastoni interviene in ritardo e Turpin lo sanziona con un rosso diretto ineccepibile.

Nella ripresa, l’Italia comincia una partita di contenimento, ma la Bosnia sugli esterni fa soffrire maledettamente gli azzurri. La squadra italiana resiste ai continui attacchi della Bosnia. Kean avrebbe l’occasione di raddoppiare, ma fallisce di fronte a Vasilj. I padroni di casa aumentano la pressione, ma Donnarumma dice no in più di un’occasione fino. Esposito e Dimarco falliscono a loro volta l’occasione del ko, e vengono beffati. Al 78′, su un cross Dzeko costringe Donnarumma ad una parata miracolosa ma Tabakovic ribadisce in porta.

Nei supplementari, la pressione della Bosnia si affievolisce e l’Italia ha anche la possibilità di rifiatare in più di un’occasione. E si va ai rigori.

Dal dischetto vanno a segno per la Bosnia Tahirovic, Tabakovic, Alajbegovic; mentre per l’Italia segna solamente Sandro Tonali.

Decisivi invece gli errori Esposito e Cristante.