Sei pareggi negli ultimi otto precedenti raccontano di una sfida spesso equilibrata, ma questa volta Atalanta e Juventus scendono in campo con un solo obiettivo: vincere per restare agganciate alla zona Champions, con il Como attualmente quarto nel mirino, i consigli di Planetwin365.news.

Atalanta-Juventus, in programma sabato sera allo Stadium rappresenta uno snodo chiave nella corsa alla Champions League. Le due squadre sono separate da 4 punti: i bianconeri sono quinti con 57 punti, mentre la Dea insegue al settimo posto a quota 53.

Serie A: Atalanta-Juventus, sfida Champions decisiva tra equilibrio e spettacolo

Entrambe le squadre stanno vivendo un buon momento di forma: i nerazzurri arrivano a questo appuntamento alla ricerca della terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Verona (1-0) e Lecce (0-3), mentre i sono cinque i risultati utili consecutivi inanellati da Yildiz e compagni (tre vittorie e due pari). Proprio il turco, autore di 19 gol e 10 assist in Serie A, potrebbe diventare il terzo giocatore a prendere parte ad almeno 30 reti prima di compiere 21 anni da quando il torneo è tornato a 20 squadre, dpo Alexandre Pato (46) e Domenico Berardi (47).

Precedenti: equilibrio recente, dominio storico Juventus

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, la Juventus mantiene un vantaggio netto nel bilancio complessivo degli scontri diretti, con 75 vittorie contro 19 dell’Atalanta. I pareggi sono ben 54. I numeri storici premiano la Juventus: 75 vittorie contro le 19 dell’Atalanta, con 54 pareggi complessivi.

Tuttavia, il trend recente conferma l’equilibrio: sei delle ultime otto sfide di Serie A sono terminate in parità (una vittoria per parte a completare il quadro). Non solo: dal 2016/17 la Dea è l’avversaria contro cui i bianconeri hanno pareggiato di più in campionato (12 volte).

Anche il match di andata è terminato con il segno X (1-1) con Cabal, entrato pochi secondi prima, a pareggiare i conti dopo il momentaneo vantaggio ospite firmato da Sulemana nel recupero del primo tempo.

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