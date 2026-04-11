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Folgore Caratese, festa promozione in Serie C rimandata: 1-1 con l’Oltrepò

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La Folgore Caratese, club di proprietà del direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, rimanda la promozione in Serie C: dopo il vantaggio contro l’Oltrepò grazie al gol di Biondini al 47′ (e dopo un penalty fallito da Castellano), arriva il pareggio di Lo Monaco nel finale.

Festa rimandata per la Folgore Caratese, che ha 12 punti di vantaggio sulla coppia Casatese-Chievo, con i clivensi che però devono ancora scendere in campo. Una vittoria del Chievo rimanderebbe il verdetto di un’altra settimana.

 

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