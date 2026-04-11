La Juventus stende l’Atalanta 1-0, la decide ancora Boga. Sorpasso sul Como

Vittoria di platino per la Juventus guidata da Luciano Spalletti, che espugna il campo dell’Atalanta grazie a una prova di grande resilienza. A risolvere il match ci pensa il solito Jeremie Boga, confermatosi acquisto azzeccatissimo del mercato di gennaio. Con questi tre punti, i bianconeri scavalcano il Como e blindano il vantaggio di +3 sulla Roma.
Atalanta-Juventus, la partita
L’avvio è tutto di marca bergamasca: la Dea schiaccia la Vecchia Signora e sfiora il vantaggio già al 7′ con un diagonale di Zalewski. Poco dopo, lo stesso polacco serve una punizione perfetta per lo stacco di Scalvini, che però si infrange contro il montante. La pressione dei padroni di casa è asfissiante, impedendo alla Juventus ogni tentativo di manovra fluida. Yildiz ispira Kelly (fuori di poco), mentre dall’altra parte De Ketelaere manca lo specchio. Prima dell’intervallo, Carnesecchi neutralizza Kalulu e Krstovic sfiora il colpaccio con una rovesciata acrobatica che finisce a lato.
Il copione cambia nella ripresa. Un pasticcio difensivo tra Carnesecchi e Djimsiti su cross di Holm favorisce Boga, che deposita in rete il gol vittoria. L’Atalanta non ci sta e carica a testa bassa: Di Gregorio compie un miracolo su Scalvini, mentre il neo-entrato Raspadori fa tremare la traversa. Nonostante l’assedio finale ordinato da Palladino, la retroguardia juventina tiene botta senza concedere ulteriori spiragli, portando a casa un successo pesantissimo.