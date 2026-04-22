Chelsea, numeri impietosi: esonerato Rosenior. In estate sarà rivoluzione

Il Chelsea esonera Rosenior: numeri impietosi per il tecnico che stava vivendo un momento davvero difficile in campionato.

Il Chelsea Football Club ha annunciato oggi la rescissione del contratto con l’allenatore Liam Rosenior. A nome di tutti i membri del Chelsea FC, desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Liam e al suo staff per l’impegno profuso durante il periodo trascorso con il Club.

Il comunicato del Chelsea

La nota del club londinese prosegue così: “Liam si è sempre comportato con la massima integrità e professionalità sin dalla sua nomina a metà stagione. Non è stata una decisione presa a cuor leggero, tuttavia i recenti risultati e le prestazioni non sono stati all’altezza degli standard richiesti e la stagione è ancora ricca di successi. Tutti al Chelsea FC augurano a Liam ogni successo per il futuro. Calum McFarlane guiderà la squadra come allenatore ad interim fino alla fine della stagione, con il supporto dello staff tecnico del Club, mentre ci impegniamo per la qualificazione alle competizioni europee e per il cammino in FA Cup. Mentre il Club lavora per stabilizzare la posizione di allenatore, intraprenderemo un processo di riflessione per individuare il candidato ideale per il futuro”.

Al suo posto è stato messo in panchina fino a fine stagione Calum McFarlan. Poi sarà di nuovo rivoluzione e circolano già indiscrezioni che vogliono il Chelsea in pressing su Fabregas.