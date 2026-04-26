LIVE – Rocchi indagato, terremoto nel calcio: tutti gli aggiornamenti

La notizia del weekend è una sola: il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, ha ricevuto un avviso di garanzia per “concorso in frode sportiva”.

La notizia del weekend è una sola: il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, ha ricevuto un avviso di garanzia per “concorso in frode sportiva”. Segui live gli aggiornamenti sul sito di Sportitalia e sul canale 60 DT.

Rocchi indagato, gli aggiornamenti su Sportitalia

11.00 – Anche Gervasoni, supervisore VAR, è indagato dalla Procura di Milano per frode sportiva. Come Rocchi, anche Gervasoni si è autosospeso dal ruolo.

10.00 – Il designatore, come riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe esserce il 30 aprile alle ore 10 a Milano per l’interrogatorio di garanzia, ma non è ancora chiaro se si presenterà o se si avvarrà della facoltà di non rispondere.

9.00 – La Gazzetta dello Sport dedica mezza pagina della sua apertura al tema: “Calcio, altro schock“. Nell’occhiello si spiega: “Rocchi indagato per frode sportiva: ‘sceglieva arbitri graditi all’Inter’”.

8.30 – Anche il Corriere dello Sport apre con l’inchiesta: “Sfondati. Pressioni al Var e arbitri graditi all’Inter“. La spiegazione dell’inchiesta affidata all’occhiello: “Rocchi indagato. Avviso di garanzia al designatore, l’ipotesi è concorso in frode sportiva. ‘Ho sempre agito correttamente’. In serata ha deciso di autosospendersi“.

8.00 – Tuttosport, in taglio alto: “Rocchi e Gervasoni indagati per concorso in frode sportiva”. E poi ancora: “Arbitr graditi all’Inter: è la nuova Calciopoli? L’ipotesi di accusa sarebbe la stessa che scatenò il terremoto del 2006. Al centro dell’inchiesta il campionato 24-25: scelte condizionate e pressioni sul Var. La procura Figc chiede gli atti ai pm di Milano. Il designatore si autosospende, il ministro Abodi tuona: ‘Ci saranno conseguenze’. Si va verso il commissariamento”.