Verona-Lecce, occasione sprecata per Di Francesco in trasferta

Termina 0-0 al Bentegodi tra il Verona e il Lecce. Nel finale gli scaligeri trovano il gol con Edmundsson ma la rete viene annullata dopo intervento del VAR.

Niente retrocessione aritmetica per il Verona e il Pisa. Termina 0-0 tra Verona e Lecce. Salentini che salgono a quota 29 punti e staccano così la Cremonese. Verona a quota 19 punti, Pisa a 18. A 33 punti il Cagliari che affronterà l’Atalanta e a 36 la Fiorentina che affronterà il Sassuolo. Gara povera di emozioni quella del Bentegodi con il Verona che nel finale troverebbe anche il gol con Edmundsson. Rete annullata da Massa dopo l’intervento del VAR che verifica un contatto tra lo stesso Edmundsson e Falcone che stava tentando l’uscita.

Verona-Lecce, primo tempo senza gol

Prima chance per il Verona al 16′. Bernede premia Belghali che appoggia per Akpa Akpro che viene murato da Falcone. Rischio pazzesco per il Verona al 27′. Palla corta di Frese per Montipò, Pierotti non arriva per poco. Ci prova Suslov al 42′. Sinistro da fuori del n.10 gialloblù che viene deviato in calcio d’angolo. Prima frazione che finisce senza ulteriori emozioni. 0-0 tra Verona e Lecce.

Finisce senza gol

Al 47′ gol del Lecce. Veiga vede il taglio di Pierotti e lo serve, palla scaricata su Coulibaly che viene murato da Edmundsson. Occasione per Suslov al 56′. Il 10 gialloblù si crea spazio per andare al tiro ma conclude in modo debole, para facilmente Falcone. Occasione Verona al 61′. Verticale di Bernede per Belghali che viene disturbato da Gallo. Il 7 gialloblù viene anticipato da Falcone. Al 73′ occasione per il subentrato Cheddira. Iniziativa di Banda che serve la punta marocchina che gira a lato. Un minuto ed è lo stesso Banda a provarci. Tiro-cross che Montipò alza sopra la traversa.

Altri 60 secondi e ancora Cheddira pericoloso. L’attaccante cade in area. Nessun rigore. Ci prova Ramadani al minuto 86. Il centrocampista albanese viene murato dalla difesa. Super chance Lecce al 92′. N’Dri mette in mezzo Montipò respinge poi Nelsson salva su Camarda. Al 94′ Edmundsson fa 1-0 Verona. Gol annullato dopo intervento VAR per fallo del difensore delle Isole Far Oer sul portiere. Finisce 0-0. Lecce a +1 sulla Cremonese. Lotta salvezza ancora aperta. Nessuna retrocessione almeno oggi per Verona e Pisa.