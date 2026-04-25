Bologna-Roma, Malen e El Aynaoui rilanciano Gasperini

Vince 0-2 al Dall’Ara contro il Bologna la Roma di Gian Piero Gasperini, con i giallorossi ora a -2 dalla Juventus in attesa del big match del Meazza contro il Milan.

Un gol di Malen e uno di El Aynaoui decidono la gara tra Roma e Bologna. Successo in trasferta per i ragazzi di Gasperini che centrano tre punti fondamentali nella corsa alla Champions League. Gara sbloccata al 7′ dal gol dell’olandese su assist del marocchino e chiusa nel finale di primo tempo sulla stessa asse però invertita. Primo gol italiano per il centrocampista ex Ligue 1. Undicesimo centro in campionato invece per l’attaccante ex Aston Villa. Altro ko per il Bologna di Vincenzo Italiano che resta comunque momentaneamente ottavo.

Malen la sblocca, El Aynaoui la chiude

7 minuti e Roma in vantaggio con il gol di Malen. Errore di Joao Mario, ne approfitta Wesley, atterrato da Lucumì. L’arbitro lascia il vantaggio con El Aynaoui che serve Malen, bravo a controllare e freddare Ravaglia per lo 0-1. Occasione Roma al 26′. Passaggio di Wesley per Malen, che tenta il pallonetto ma non trova la porta. Chance Bologna al 31′. Sponda di Castro per Orsolini, Svilar manda in angolo. Ci prova la Roma al 38′. Pisilli serve Malen che ci prova di mancino ma Helland salva. Nel primo di recupero El Aynaoui fa 0-2. Assist di Malen per il marocchino che da buona posizione trova la rete dello 0-2. Prima frazione che finisce con la Roma in vantaggio di due gol.

Finisce 0-2

Doppio cambio, fuori Miranda e Castro, dentro Zortea e Odgaard. Cambio nella Roma. Fuori Celik, infortunato, dentro Rensch. Al 60′ occasione Bologna. Conclusione potente di Orsolini che impatta sulla traversa. Ottavo legno per l’attaccante in stagione. Più di quanti ne ha presi la Roma. Doppia sostituzione per Gasperini. Fuori Hermoso e Soulè. Dentro Ghilardi e Vaz. Al 66′ altro cambio del Bologna. Fuori Joao Mario e dentro De Silvestri. Al 77′ nuovi cambi. Dentro Dybala per Malen. Dentro Cambiaghi e Vitik per Orsolini e Helland. Al 90′ spazio anche per Ziolkovski per Pisilli. Non succede più nulla finisce 0-2. Roma quinta, Bologna ottavo.

Roma, infortunio Celik

Piccola grana per Gasperini, Zeki Celik ha riportato un problema muscolare al flessore destro. Il difensore giallorosso potrebbe dunque essere in dubbio per la sfida di lunedì prossimo contro la Fiorentina. Alla ripresa degli allenamenti della Roma, mercoledì, sarà fatto un quadro più completo sul classe ’97. Queste le ultime in casa giallorossa.