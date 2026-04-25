ATP Madrid, avanti Cobolli e Darderi: out Paolini

Flavio Cobolli soffre ma vince al debutto al Masters 1000 di Madrid, con lui passa il turno anche Darderi. Nel femminile eliminata Jasmine Paolini.

Flavio Cobolli soffre ma vince al debutto al Masters 1000 di Madrid: il romano batte in tre set l’argentino Carabelli con i parziali di 6-7, 6-1, 6-3. Al terzo turno anche Darderi: battuto Juan Manuel Cerundolo (n. 67 al mondo) per 6-1, 6-3. Jasmine Paolini eliminata al 3° turno del Madrid Open. L’azzurra è stata battuta dalla testa di serie numero 30, la statunitense Hailey Baptiste con i parziali di 7-5, 6-3.

Avanti Cobolli

Flavio Cobolli esordisce con un successo sofferto al Madrid Open. Il romano, 13 del ranking dopo la finale della scorsa settimana a Monaco di Baviera, si è liberato in rimonta dell’argentino Camilo Ugo Carabelli, n. 57 del mondo. 6-7, 6-1, 6-4 i parziali per Cobolli, che dopo un avvio nervoso, ha alzato il livello dal secondo set in avanti, facendo valere la sua caratura dopo quasi due ore e 30′ di gioco. Il romano, per la terza volta alla Caja Magica, eguaglia il suo miglior risultato sulla terra spagnola: lunedì affronterà da favorito il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, n°96 del ranking: tra i due non ci sono precedenti.

Passa anche Darderi

Buona la prima per Luciano Darderi. L’italoargentino, testa di serie numero 18, ha battuto all’esordio al Madrid Open l’argentino Juan Manuel Cerundolo (numero 67 al mondo) con il punteggio di 6-1, 6-3 in un’ora e 18 minuti di gioco. Una partita molto solida da parte di ‘Luli’, in controllo praticamente dall’inizio alla fine. Nel primo set, dopo aver salvato una palla break in apertura, Darderi ha strappato il servizio a Cerundolo nel secondo gioco, gestendo fino al netto 6-1 in 30 minuti. Nel secondo set, Darderi ha subito il break nel primo game, conquistando l’immediato controbreak. Da quel momento, l’italoargentino è tornato in controllo del parziale, chiuso sul 6-3. Al terzo turno, Darderi se la vedrà contro un altro Cerundolo.

Eliminata Paolini

Prosegue il periodo negativo di Jasmine Paolini. La toscana, n.9 del ranking e 8 del seeding, esce infatti di scena al 3° turno del Wta 1000 di Madrid, battuta dalla statunitense Hailey Baptiste, n.32 del ranking e 30 del seeding. 7-5, 6-3 i parziali per l’americana, che nel primo set ha rimontato un break di svantaggio, piazzando la zampata decisiva nel 12° game, mentre nel secondo ha strappato la battuta alla rivale nel 6° gioco, chiudendo poi al primo match-point. Paolini, che in stagione ha un bilancio di 10 vittorie (compresa quella in BJK Cup) e 9 sconfitte, ha nella semifinale nel 500 di Merida il miglior risultato stagionale: al momento fuori dalla Top-30 nella Race, difenderà il titolo agli Internazionali d’Italia tra un paio di settimane, con il grosso rischio di uscire dalla Top-10 del ranking Wta.