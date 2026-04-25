Caos Rocchi, il comunicato dell’AIA: “Convocheremo comitato nazionale”

Il designatore della CAN A e B indagato dalla procura di Milano per concorso in frode sportiva, Gianluca Rocchi, ha deciso di autosospendersi. Non solo Rocchi, anche Gervasoni prende la stessa decisione.

In attesa della decisione del Comitato Nazionale dell’AIA, il designatore della CAN A e B, Gianluca Rocchi, ha deciso di autosospendersi, dopo aver ricevuto un avviso a comparire dalla Procura di Milano. Frode sportiva in concorso è l’accusa nei suoi confronti: avrebbe condizionato alcune scelte arbitrali esercitando pressioni sul Var. Stessa decisione presa anche da Gervasoni, suo vice. Come rivelato in esclusiva dal nostro direttore Michele Criscitiello diversi mesi fa. In alcune partite, sempre secondo l’accusa, avrebbe anche scelto arbitri graditi all’Inter. Decisione sofferta quella di Rocchi, comunicata all’Ansa.

Il comunicato AIA

Il Designatore Arbitrale della Commissione Arbitri Nazionale per la Serie A e B, Gianluca Rocchi, ha comunicato nella serata odierna al Vice Presidente Vicario dell’AIA, Francesco Massini, la propria decisione di autosospendersi dall’incarico ricoperto, con effetto immediato, a seguito dell’indagine della Procura della Repubblica di Milano.

La comunicazione pervenuta riporta: “In merito alla vicenda odierna, in accordo con l’AIA e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di Responsabile CAN. Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia, vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima. Il grande amore per la mia Associazione ed il senso di responsabilità per il ruolo ricoperto mi portano prima di tutto a tutelare un gruppo così importante di atleti che non voglio possa essere condizionato in alcun modo dalle mie vicende, in attesa di novità, che mi auguro quanto prima possano arrivare per chiarire la mia posizione“.

Preso atto di ciò e che alla stessa determinazione di auto sospendersi è giunto, per le medesime ragioni, anche il Componente della CAN A e B Andrea Gervasoni, sarà immediatamente convocato il Comitato Nazionale per assumere i provvedimenti conseguenti.