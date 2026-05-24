ESCLUSIVA SI Nuova avventura all’estero per Andrea Agostinelli: l’allenatore riparte da Malta

Ritorno a Malta per Andrea Agostinelli. Rivelati i dettagli dell’accordo con il nuovo club, pronto a essere formalizzato nei prossimi giorni.

Nuova panchina all’orizzonte per Andrea Agostinelli. Secondo quanto raccolto dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’allenatore – reduce dalla positiva parentesi in Svizzera dove ha centrato la salvezza con il Paradiso – sta per sbarcare nuovamente a Malta.

Agostinelli riparte da Malta: nuova avventura in arrivo

Ad attenderlo c’è il Mgarr United, club di seconda divisione con forti ambizioni di massima serie che ha scelto di puntare sulla sua grande esperienza. I contatti sono ormai ai dettagli e le firme sui contratti sono attese a breve. Per il mister si presenta l’occasione di firmare un’altra impresa internazionale dopo quella storica sulla panchina del Flamurtari.