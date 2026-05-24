Lazio, da Gila un messaggio di addio? “Ho dato tutto”

Tante le voci di mercato che negli ultimi mesi hanno accostato il nome del difensore della Lazio, Mario Gila, che quest’oggi ha lanciato un messaggio social.

La stagione di Gila è stata davvero molto positiva e le sue prestazioni hanno inevitabilmente attirato gli interessamenti di diverse formazioni. Quest’oggi, dopo l’ultima gara dei biancocelesti vinta ieri sera contro il Pisa, Gila ha voluto ringraziare tutti per la stagione. Un messaggio che, soprattutto all’inizio, ha il sapore dell’addio: “Ciao Laziali, diciamo addio a una stagione molto importante nella mia carriera, sicuramente non a livello di risultati però ho avuto la fortuna di vivere questi momenti con una squadra veramente incredibile. Ho dato tutto per questo scudo e sono veramente orgoglioso di ciò che sono diventato qua alla LAZIO.

Il messaggio social

Mario Gila ha continuato così il suo messaggio sui social: “Prima di tutto, volevo ringraziare tutti i miei compagni per il sostengo che ci siamo dati nei momenti più difficili, per i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto insieme e anche per quelli quotidiani che ti rendono le giornate più felici.

Ringraziare specialmente la mia compagna per supportarmi nei momenti più importanti e soprattutto per darmi la gioia più bella mai vissuta nella mia vita: aver creato la nostra famiglia. Vi amo. @eleonorapontrelli ❤️

“Ciao Laziali, diciamo addio a una stagione molto importante nella mia carriera, sicuramente non a livello di risultati però ho avuto la fortuna di vivere questi momenti con una squadra veramente incredibile. Ho dato tutto per questo scudo e sono veramente orgoglioso di ciò che sono diventato qua alla LAZIO.

Prima di tutto, volevo ringraziare tutti i miei compagni per il sostengo che ci siamo dati nei momenti più difficili, per i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto insieme e anche per quelli quotidiani che ti rendono le giornate più felici.

Ringraziare specialmente la mia compagna per supportarmi nei momenti più importanti e soprattutto per darmi la gioia più bella mai vissuta nella mia vita: aver creato la nostra famiglia. Vi amo. @eleonorapontrelli ❤️

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E per ultimo, ringraziare a una leggenda del Calcio @_pedro17_ . Te ne vai, e so che te ne vai con il sapore amaro di aver voluto vincere qualcosa, perché questo è proprio quello che ti contraddistingue: l’umiltà, il coraggio e la voglia di voler vincere sempre, che è quello che ci hai trasmesso in questi anni. Ti ringraziamo e ti ringrazio per essere stato al nostro fianco durante questi 5 anni. Ci mancherai tanto Pedro. Sei stato un punto di riferimento molto importante.