Basket, l’Olimpia Milano domina Brescia in gara-3: 2-1 nella serie con un netto 93-68

Shields e Bolmaro trascinano l’Olimpia Milano nel terzo e quarto quarto: Brescia battuta e serie sul 2-1. Venerdì al Forum il primo match point per la finale.

L’Olimpia Milano mette la freccia. Con un secondo tempo ai limiti della perfezione, l’Emporio Armani domina gara-3, batte Brescia e si porta sul 2-1 nella serie, a un solo passo dalle finali Scudetto. Dopo una prima frazione di gioco di totale equilibrio, gli uomini di Poeta concedono le briciole all’attacco della Germani. A trascinare i biancorossi ci pensa un sontuoso Shavon Shields da 20 punti, ben supportato dai 14 punti di un solido Leandro Bolmaro, glaciale nei momenti chiave del match.

Olimpia Milano: 2-1 nella serie con Brescia, venerdì primo match point per la finale Scudetto

A Brescia non basta la prestazione d’orgoglio di Amedeo Della Valle, ultimo ad arrendersi con 19 punti a referto, penalizzato però dal blackout offensivo dei compagni nei secondi venti minuti. Il primo match point per Milano è già dietro l’angolo: gara-4 si giocherà venerdì 5 giugno alle ore 20:00, sempre sul parquet del Forum. Brescia è alle corde, l’Olimpia è a 40 minuti dalla finale Scudetto.