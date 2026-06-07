Napoli, parla Lukaku: “Ecco i piani per il mio futuro”

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, dal ritiro del Belgio ha parlato anche del suo futuro.
Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, dal ritiro del Belgio ha parlato anche del suo futuro. Ecco cosa ha detto il centravanti del club partenopeo.
Lukaku parla del suo futuro a Napoli!
Queste le sue parole riportate sul proprio sito da Alfredo Pedullà: “Il mio rapporto con il Napoli è tranquillo. Non c’è un solo problema. Tutti capiscono perché ho fatto quello che ho fatto. Non ho idea da dove vengano queste cose. Il mio amore per il Napoli rimane immutato. Ho ancora un anno di contratto; nella mia mente, sono un giocatore del Napoli. Se la gente pensa che volessi usare questa situazione come un’opportunità per trasferirmi, si sbaglia. Ho avuto un infortunio e mi sono fatto curare. Tutto qui. Futuro? Non voglio parlarne. Sono qui con la Nazionale. Ho già parlato del Napoli”.
Come sta il belga? Garcia: “Ecco quale sarà la sfida”
Il commissario tecnico della Nazionale belga, Rudi Garcia, ha parlato dopo l’annuncio delle convocazioni per il Mondiale delle condizioni di Romelu Lukaku. Queste le sue parole.
Il commissario tecnico della Nazionale belga, Rudi Garcia, ha parlato dopo l’annuncio delle convocazioni per il Mondiale delle condizioni di Romelu Lukaku. Queste le sue parole.
Lukaku, arrivano le parole di Garcia
Così Rudi Garcia: “Lukaku? È guarito, ma ha un ritardo di condizione. La sfida è rimetterlo in forma. Non sono sicuro che sarà al 100% prima dell’inizio della Coppa del Mondo. Si sta già allenando qui per tornare al meglio. La nostra missione è aiutarlo a ritrovare la miglior condizione”.
Lukaku, parla l’agente: “Tornerà all’Anderlecht, ma non ora”
Romelu Lukaku ha ripreso l’attività atletica presso il centro sportivo di Castel Volturno, sebbene la sua permanenza al Napoli sia prossima alla conclusione. Federico Pastorello, agente del calciatore, ha escluso un rientro immediato in patria.
Lukaku, parla l’agente: le sue parole
In un’intervista a Dazn in Belgio, Pastorello ha dichiarato: “Ritorno all’Anderlecht? Io credo che tornerà al 100% un giorno”. Pastorello ha poi proseguito analizzando il momento della punta: “Per me Romelu è un attaccante fantastico anche se questa stagione è stata dura per lui. Ha una grande energia, sono convinto che disputerà un grande Mondiale e che lo rivedremo al suo massimo livello la prossima stagione. E ovviamente quando parliamo di massimo livello, parliamo dei migliori club del mondo nei migliori campionati del mondo, quindi non vedo un ritorno immediato in Belgio”.
Il futuro dell’attaccante è legato alla partecipazione al prossimo Mondiale. L’allenatore Rudi Garcia richiede certezze sulle sue condizioni fisiche, mentre il commissario tecnico della nazionale belga auspica che il giocatore scenda in campo in almeno un incontro ufficiale prima di formalizzare la convocazione.