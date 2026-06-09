Lontano da Roma e dalla Roma, Donyell Malen si riscopre umano: l’attaccante giallorosso ha sbagliato un gol non da lui nell’amichevole vinta dalla sua Olanda contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro.

Lontano da Roma e dalla Roma, Donyell Malen si riscopre umano: l’attaccante giallorosso ha sbagliato un gol non da lui nell’amichevole vinta dalla sua Olanda contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro.

Il video dell’errore di Malen con l’Olanda

Durante la sfida amichevole vinta dall’Olanda per 2-1 contro l’Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro, il calciatore ex Aston Villa e ora interamente del club capitolino – dopo il riscatto al termine del prestito semestrale – ha fallito un’opportunità facile facile per uno come lui al 10′ del primo tempo, calciando al volo da pochi metri un cross a mezza altezza, senza centrare i pali.

Ecco il video dell’errore di Malen:

🌐🇳🇱 INSÓLITA LA CHANCE QUE ERRÓ DONYELL MALEN para Holanda ante Uzbekistán 👀pic.twitter.com/XnXjZzg85p — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 8, 2026

Olanda, il ct Koeman: “Dobbiamo segnare di più”

Per l’attaccante si tratta del quarto match consecutivo a secco con la maglia Oranje, sebbene si tratti solo di test non ufficiali. Per ritrovare le sue ultime marcature internazionali bisogna ritornare all’autunno scorso, quando andò a segno nelle sfide di qualificazione contro Finlandia e Lituania.

Nel post partita il commissario tecnico Ronald Koeman ha espresso la sua opinione sul reparto avanzato dichiarando: “In queste due partite abbiamo segnato due gol su rigore. Creiamo le occasioni, ma se non segniamo queste partite rischiamo di pareggiarle, Summerville e Malen hanno sbagliato due reti”. Malen avrà tempo per confermare le sue doti ai Mondiali, anche se per ora la distanza da Roma e da Gian Piero Gasperini sembra frenarlo.