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Lazio, il titolo vola in Borsa. Lotito farà un annuncio entro fine settimana?

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Il titolo della Lazio vola in borsa, considerando che quest’oggi il club biancoceleste sta guadagnando il 5% a Piazza Affari. E circolano già alcune voci.
Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza, nell’ambiente romano, soprattutto quello di stampo politico-istituzionale, stanno circolando voci secondo cui Lotito dovrebbe fare  una comunicazione entro la settimana a Borse chiuse.

Claudio Lotito, presidente della Lazio
Claudio Lotito, presidente della Lazio

 

Le parole di Lotito

Claudio Lotito, una settimana fa, ha parlato del problema delle infrastrutture al Festival di Parma: “Io mi trovo in grande imbarazzo, essendo presidente di una squadra di calcio e senatore della Repubblica. Quando parliamo di stadi non parliamo solo di sport, ma di tutti i riflessi sulle città. Sono uno degli elementi fondamentali attraverso cui si misura la capacità di un sistema sportivo di essere competitivo e sostenibile.

Mentre in molte altre realtà europee gli stadi sono stati trasformati in strutture multifunzionali, in Italia combattiamo con le lungaggini della burocrazia. Il progetto dello stadio Flaminio è un recupero di un’opera iconica della città di Roma. Il problema non sono i soldi, ma l’incertezza legata ai tempi amministrativi. La Lazio non chiede deroghe, ma regole certe.

Oggi c’è stata una centuplicazione dei centri di potere. Il 50% è rappresentato da ignavi e tutto si regge su un 20% di persone che invece funziona. Quando io ho fatto una norma sul PNRR, una delle cose da affrontare erano le soprintendenze: non c’era un limite temporale, per cui per mesi non si esprimeva alcun parere”.

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