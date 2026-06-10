Milan-Leao, futuro ma non solo: ha eletto il suo allenatore preferito

Rafael Leao non smette di parlare del suo futuro. Nell’intervista registrata ad Aprile e pubblicata oggi con RTP, il numero 10 rossonero ha espresso la volontà di lasciare Milano.

Per la terza volta nel giro di dieci giorni, Rafael Leao ha ribadito la sua volontà di lasciare il Milan. Questa volta lo ha fatto addirittura tra le mura di San Siro e con i colori sociali del club addosso nell’intervista che era stata registrata nel mese di Aprile. L’attaccante rossonero è stato intervistato dall’emittente portoghese RTP. Tra gli argomenti trattati il futuro ma non solo. L’attaccante impegnato a breve nel Mondiale con il Portogallo ha eletto quello che è stato fino ad ora il miglior allenatore avuto in carriera. Non solo Leao ha parlato anche dell’imminente avventura alla Coppa del Mondo e del suo esordio a San Siro.

Milan, le parole di Leao

Così sul futuro al Milan: “Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare“.

Leao ha eletto il miglior allenatore avuto in carriera: “Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Jorge Jesus per più tempo: è stato un allenatore che ha scommesso su di me. Credo che sia stato il miglior allenatore che io abbia mai avuto, dopo Stefano Pioli“.

Così sull’imminente avventura al Mondiale e sul rapporto con Cristiano Ronaldo: “Vincere i Mondiali credo sia la realizzazione di ogni calciatore. Non c’è nulla di più importante che vincere una competizione grande come i Mondiali. Cristiano Ronaldo è un idolo e lo sarà per sempre. Sarà un idolo anche per i miei figli ed è un idolo anche di mio fratello“.

Un ricordo del suo esordio a San Siro: “Quel momento è stato molto importante per me, per la mia famiglia, e per dimostrare ancora una volta che un calciatore portoghese può fare la differenza“.