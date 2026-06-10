Mondiali 2026, ci siamo! Si parte con Messico-Sudafrica. Tutti i gironi della competizione

Adesso ci siamo davvero: domani prendono il via i Mondiali 2026 con la sfida tra Messico e Sudafrica. Calcio d’inizio alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico. Diamo uno sguardo a tutti i gironi della competizione.

Questa edizione inaugura una nuova era della competizione, con un nuovo regolamento. Ci sono dodici gironi e non più otto. Non più solo due qualificate: anche le 8 migliori terze accedono alla fase a eliminazione diretta, che inizierà dai sedicesimi di finale.

I gironi dei Mondiali

Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca ;

Gruppo B: Canada, Qatar, Svizzera, Bosnia ;

Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia;

Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia;

Gruppo E: Germania, Costa D’Avorio, Ecuador, Curacao;

Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia;

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda;

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay;

Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia;

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania;

Gruppo K: Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan, Colombia;

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama.

Il ct del Portogallo

Roberto Martinez, ct del Portogallo, ha parlato così di Cristiano Ronaldo poco prima dell’inizio del Mondiale: “L’influenza di Cristiano Ronaldo come numero 9, il movimento, il tempo del movimento, la finalizzazione, il modo in cui apre gli spazi, il modo in cui può condizionare la linea difensiva avversaria, questo è un grandissimo punto di forza. Il suo atteggiamento è fresco come quello di un diciottenne che gioca per la prima volta in nazionale”.