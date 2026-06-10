Neymar e un annuncio importante: cosa ha detto il fuoriclasse brasiliano

Durante le riprese della serie Vai, Brasil Neymar ha parlato di come vivrà il suo ultimo Mondiale e ha annunciato una notizia importante. Ecco quale.

Manca ormai poco, pochissimo all’inizio del Mondiale 2026. E ci sarà, con il suo Brasile, anche Neymar. Durante le riprese della serie Vai, Brasil, il calciatore ha parlato di come vivrà il suo ultimo Mondiale e ha annunciato una notizia importante.

Brasile, l’annuncio di Neymar

Queste le parole del calciatore brasiliano: “Anche se è la mia quarta Coppa del Mondo, È una sensazione diversa, per tutto ciò che ha comportato e ovviamente è la mia ultima. Sono qui come un ragazzo diciottenne che sta andando alla prima Coppa del Mondo. Sono molto orgoglioso e felice di essere qui”. Un’era dunque è pronta a chiudersi, questo qui sarà l’ultimo ballo di uno splendido fuoriclasse nella competizione più importante al Mondo. Che possa finire con un lieto fine?

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