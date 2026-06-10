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Neymar e un annuncio importante: cosa ha detto il fuoriclasse brasiliano

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Durante le riprese della serie Vai, Brasil Neymar ha parlato di come vivrà il suo ultimo Mondiale e ha annunciato una notizia importante. Ecco quale.

Manca ormai poco, pochissimo all’inizio del Mondiale 2026. E ci sarà, con il suo Brasile, anche Neymar. Durante le riprese della serie Vai, Brasil, il calciatore ha parlato di come vivrà il suo ultimo Mondiale e ha annunciato una notizia importante.

Neymar
Neymar

Brasile, l’annuncio di Neymar

Queste le parole del calciatore brasiliano: “Anche se è la mia quarta Coppa del Mondo, È una sensazione diversa, per tutto ciò che ha comportato e ovviamente è la mia ultima. Sono qui come un ragazzo diciottenne che sta andando alla prima Coppa del Mondo. Sono molto orgoglioso e felice di essere qui”. Un’era dunque è pronta a chiudersi, questo qui sarà l’ultimo ballo di uno splendido fuoriclasse nella competizione più importante al Mondo. Che possa finire con un lieto fine?

Neymar al Mondiale! Ecco i convocati di Ancelotti per il Brasile

Alla fine ci sarà: Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha preso la sua decisione convocando la stella del Santos per la manifestazione iridata.

Alla fine ci sarà anche Neymar: Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha preso la sua decisione convocando la stella del Santos per la manifestazione iridata. Presenti anche due giocatori che militano in Serie A.

Neymar con la maglia del Santos

Neymar con la maglia del Santos (fonte immagine YouTube)

I convocati del Brasile per i Mondiali 2026

Ecco la liste dei convocati del Brasile per i Mondiali 2026. Presenti anche Gleison Bremer della Juventus e Wesley della Roma.

Portieri: Alisson, Ederson, Weverton.
Difensori: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Maquinhos, Wesley.
Centrocampisti: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetà.
Attaccanti: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar jr, Raphinha, Rayan, Vinicius jr.

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