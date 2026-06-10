Neymar e un annuncio importante: cosa ha detto il fuoriclasse brasiliano

Durante le riprese della serie Vai, Brasil Neymar ha parlato di come vivrà il suo ultimo Mondiale e ha annunciato una notizia importante. Ecco quale.
Manca ormai poco, pochissimo all’inizio del Mondiale 2026. E ci sarà, con il suo Brasile, anche Neymar. Durante le riprese della serie Vai, Brasil, il calciatore ha parlato di come vivrà il suo ultimo Mondiale e ha annunciato una notizia importante.
Brasile, l’annuncio di Neymar
Queste le parole del calciatore brasiliano: “Anche se è la mia quarta Coppa del Mondo, È una sensazione diversa, per tutto ciò che ha comportato e ovviamente è la mia ultima. Sono qui come un ragazzo diciottenne che sta andando alla prima Coppa del Mondo. Sono molto orgoglioso e felice di essere qui”. Un’era dunque è pronta a chiudersi, questo qui sarà l’ultimo ballo di uno splendido fuoriclasse nella competizione più importante al Mondo. Che possa finire con un lieto fine?
Neymar al Mondiale! Ecco i convocati di Ancelotti per il Brasile
Alla fine ci sarà: Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha preso la sua decisione convocando la stella del Santos per la manifestazione iridata.
Alla fine ci sarà anche Neymar: Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha preso la sua decisione convocando la stella del Santos per la manifestazione iridata. Presenti anche due giocatori che militano in Serie A.
I convocati del Brasile per i Mondiali 2026
Ecco la liste dei convocati del Brasile per i Mondiali 2026. Presenti anche Gleison Bremer della Juventus e Wesley della Roma.
Portieri: Alisson, Ederson, Weverton.
Difensori: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Maquinhos, Wesley.
Centrocampisti: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetà.
Attaccanti: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar jr, Raphinha, Rayan, Vinicius jr.