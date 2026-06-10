Vip Tennis Cup, da Legrottaglie a Siegemund: parte lo show

Torna l’appuntamento nel sud della Sardegna che raccoglie sportivi, giornalisti, creatore e appassionati di tennis

Dal 15 al 18 giugno torna la VIP Tennis Cup, appuntamento che riunisce sportivi, giornalisti, creator e appassionati di tennis nella cornice del Veridia Resort di Chia, nel sud della Sardegna. Dopo il successo della prima edizione, l’evento conferma la sua formula: quattro giorni tra competizione, relax e condivisione in uno degli angoli più suggestivi del Mediterraneo.

DOPPIO LIBERO, LA SFIDA REGINA DELLA MANIFESTAZIONE

Cuore della manifestazione sarà il Torneo di Tennis Doppio Libero, al via con il sorteggio delle coppie e sviluppato attraverso una fase a gironi all’italiana, fino alle finali in programma il 17 giugno. I match si giocheranno in contemporanea su due campi, con una formula pensata per garantire equilibrio e spettacolo fino alle sfide decisive. Accanto al tennis, spazio anche al pickleball, disciplina in forte crescita a livello internazionale, protagonista di un torneo dedicato aperto agli ospiti dell’evento.

VIP TENNIS CUP: UN MARE DI OSPITI D’ECCEZIONE

La VIP Tennis Cup 2026 vedrà la partecipazione di tenniste professioniste come Laura Siegemund, Corinna Dentoni e Maria Elena Camerin, insieme all’ex calciatore Nicola Legrottaglie e al giornalista sportivo Stefano Meloccaro, alle speaker radiofoniche e conduttrici Giulia Nannini e Roberta Pedrelli. Attesi anche numerosi creator e digitaltalent, tra cui Susanna Giovanardi, Davide Bonolis e Martina Dotti.

CHIA, UNA PERLA DELLA SARDEGNA TUTTA DA SCOPRIRE

Tra partite, attività sportive e momenti di incontro, la VIP Tennis Cup conferma la sua vocazione a mettere in connessione sport, intrattenimento e passione condivisa, valorizzando il territorio e offrendo un’esperienza autentica tra convivialità e scoperta della Sardegna. Veridia Resort, Main Partner della manifestazione, ospita per il secondo anno la VIP Tennis Cup. A supportare l’evento anche Bioclin, Cepar, Cuvage, Lauretana, MC2 Saint Barth, Pasta Felicia, Rilastil e VD Vitamin Dermina.