In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedi 10 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, gli aggiornamenti

8.30 L’attaccante del Como, Alvaro Morata, parla così del suo futuro al podcast “El camino de Mario”: “Spero di restare al Como, ho un contratto, ma tutto può succedere. Magari l’allenatore mi lascerà andare. Magari hanno altre opzioni e lo capirei perfettamente perché non è stata una buona stagione per me. Mi piacerebbe molto giocare per il Getafe, ma pensandoci bene, non credo di essere mentalmente pronto a giocare in Spagna. Dover affrontare i commenti della gente quando si va a giocare negli stadi… quello che dice la gente mi influenza ancora molto. Ma ho capito che non posso cambiare chi sono”.

8.00 Pedullà: “Il Milan è in netto e colpevole ritardo sulla programmazione, siamo quasi a metà giugno con quasi tutti i ruoli scoperti. In base a quanto raccolto nelle ultime ore, stanno andando avanti i dialoghi soprattutto per Glasner (contratto biennale). Valutazioni su Spors (ex Genoa, non con risultati memorabili) possibile candidato per la carica di direttore sportivo, ma servono le decisioni definitive. Molto più defilati Pochettino-Planes, la coppia preferita da Ibrahimovic che non sta vivendo un momento di grande feeling con Cardinale. Quanto a Rangnick la Federazione austriaca, a pochi giorni dal Mondiale, gli ha offerto il rinnovo. Da verificare l’ultima decisione di Rangnick e l’eventuale possibilità di lavorare a prescindere per il nuovo Milan con un ruolo di assoluta autorevolezza”.

7.00 Gli ultimi aggiornamenti sulle mosse della Roma da Alfredo Pedullà: nelle ultime ore è stato nuovamente proposto Julian Brandt alla Roma, classe 1996 in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. Il profilo piace e anche molto, ma è un trequartista non troppo idoneo con la filosofia di Gasperini, quindi per il momento siamo fermi. Quanto ad Alajbegovic, ripetiamo lo stesso ritornello: l’allenatore non vuole che venga ripetuta la stessa mossa fatta a gennaio con Robinio Vaz, grande investimento per un talento non ancora pronto per il calcio italiano. Alajbegovic è nella stessa situazione, i primi investimenti seri la Roma li farà per gente pronta e di spessore, a maggior ragione sugli esterni offensivi. Il club giallorosso sta procedendo, secondo previsioni, per i rinnovi di Celik, Dybala e Lorenzo Pellegrini. Non è detto che gli annunci arrivino in simultanea con gli accordi, di sicuro in questi giorni si cercherà di completare il lavoro.

6.30 Juventus, ieri in giornata nuovi dialoghi con Kolo Muani e il suo entourage. Resta la totale disponibilità, la Juventus studia un’offerta che permetta di entrare nel vivo. Lo riporta Pedullà.