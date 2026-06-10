Il mercato inizia a prendere forma e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 10 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti live

20:10 Matteo Ruggeri può tornare in Serie A. L’agente Montipò: “Matteo è in un Top club (l’Atletico Madrid, ndr.) e di conseguenza tutti gli altri Top club guardano i giocatori forti, potrebbe essere anche esserci l’Inter, non lo so io, potrebbe anche esserci un interessamento. L’agente Tinti: “Juventus, Roma, ce n’è anche qualcun altro?”

20:00 Ekuban saluta il Genoa dopo 5 anni e va via a parametro zero: “Ho deciso di intraprendere una nuova strada”.

19:30 Pedullà: “Il Real Madrid cerca un altro difensore centrale. Il rinnovo di Rudiger solo da formalizzare, fantasiose e infondate le voci sulla Juventus di settimane fa. Rudiger aveva ricchissime proposte arabe, ma ha voluto dare priorità al Real”.

19:00 Comunicato del Tottenham: “Il nostro ultimo Lilywhite. Siamo lieti di annunciare la firma di Marcos Senesi“.

L’Inter accelera per il nuovo portiere



17:40 Esclusiva: base di intesa tra l’Inter e Ivan Provedel. Contratto triennale da poco più di 1,5 milioni a stagione più bonus. Ora la “partita” con Lotito per liberarlo dalla Lazio.

17:02 Pisa – Il nuovo tecnico sarà Paolo Bianco, che ha scelto di ripartire dal club toscano lasciando il Monza.

16:17 Nuovo ingresso nell’Atalanta. Il comunicato: “Atalanta BC comunica l’ingresso di Giuseppe Pompilio nell’organigramma societario con il ruolo di Direttore dei Processi Sportivi”.

15.43 Il Real Madrid dopo molti movimenti in entrata, tra ufficiali e rumors, inizia a pensare alle uscite. Secondo il giornalista spagnolo, Miguel Serrano, i madrileni valutano offerte da 50 milioni per il jolly Camavinga. Dopo la non convocazione per il Mondiale con la sua Francia, Camavinga potrebbe essere uno degli indiziati per finanziare il Real che verrà.

La Juve Stabia ha un nuovo proprietario

15.40 La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che oggi, mercoledì 10 giugno, si è tenuta presso il Tribunale di Napoli l’udienza presieduta dalla dott.ssa Teresa Areniello. Hanno partecipato all’incontro il Sostituto Procuratore Nazionale, dott. Antonello Ardituro, il Sostituto Procuratore della DDA, dott. Francesco De Falco, i legali del sig. Francesco Agnello, nonché Alfredo Guerri, in rappresentanza della Domus Srl, società che ha manifestato interesse all’acquisizione delle quote del club, accompagnato dal proprio legale.

Nel corso dell’udienza, Alfredo Guerri ha presentato al Tribunale una proposta vincolante finalizzata a dare attuazione all’operazione di ricapitalizzazione deliberata il 1° giugno 2026 dagli amministratori giudiziari, dott. Salvatore Scarpa e dott. Mario Ferrara. L’iniziativa rappresenta un passaggio cruciale per garantire la continuità aziendale e il pieno rispetto degli adempimenti previsti.

La S.S. Juve Stabia 1907 ringrazia la Dottoressa Nunzia Brancati, il Questore Riccardo Buonomo e tutti coloro che hanno operato con dedizione e competenza per salvare il club gialloblù e assicurarne la continuità.

14.00 Il Nottingham Forest con una nota ufficiale comunica di non aver riscattato Lucca. Queste le parole del club inglese: “Lorenzo Lucca tornerà alla SSC Napoli dopo la conclusione del suo periodo di prestito al City Ground. Tutti a Nottingham Forest ringraziano Lorenzo per i il suo contributo mentre era a Trentside, augurando il meglio per i suoi prossimi passi”.

13.48 Tullio Tinti su Darmian: “Possibile giochi ancora in Serie A, deve ancora capire cosa vuole fare da grande, è grande ma deve capire ancora. Siamo in un momento in cui fra allenatori da definire, direttori e altro, il mercato non è ancora partito. Trasferimenti se ne sono fatti pochi. C’è da lavorare“.

13.45 Così invece Manuel Montipò su Audero: “Audero rientra al Como e dopodiché bisognerà confrontarci con loro per capire cosa fare. Il mercato inizia il primo di luglio. Ci sono rumors ma è presto“.

Le ultime sul futuro di Bastoni

13.40 Intervistato sotto la sede dell’Inter, Tullio Tinti, procuratore di Bastoni ha parlato del futuro del suo assistito: “Siamo qua non per parlare di Bastoni, lui ha un contratto di altri 2 anni. Ha la maglietta dell’Inter addosso. E’ felice dell’Inter. Il problema del futuro non si pone. Barcellona? Bastoni è un calciatore dell’Inter e resterà sicuramente. Nel calcio poi può succedere di tutto. Un giocatore come Bastoni è normale che abbia l’interesse di grandi squadre. Il problema è che Bastoni è felice dov’è poi nella vita non si sa mai. Lui è super contento di rimanere dov’è. L’Inter è la sua casa. Sicuramente in questa stagione ci sono state difficoltà che sono state accentuate. Non voglio tornarci, sono cose ridicole. Lui è forte e sereno, gli è scivolato addosso. Il rapporto è ottimo con Chivu? Penso di sì, io non vado negli spogliatoi“.

13.30 Il Manchester United ha reso noto con un comunicato sul proprio sito che Casemiro, Malacia e Sancho se andranno allo scadere del loro contratto.

Calciomercato, Leao vuole lasciare il Milan

12.00 Parla ancora Leao: “Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare”

10.30 Bianco può lasciare il Monza malgrado il rinnovo automatico dopo la promozione. Il Pisa (che fin qui non ha trovato accordi con Pecchia e che ha sondato Paolo Zanetti) è in forte pressing. Il Monza pensa a DiFrancesco o Vanoli in caso di addio di Bianco. Così il nostro Alfredo Pedullà.

9.45 Longari: “Dopo le buone stagioni al Besiktas, c’è mercato per El Bilal Tourè dell’Atalanta. L’attaccante piace al Fenerbahce come anticipato da Transferfeed”.

7.00 La Lazio su Santiago Gimenez? Le ultime di Pedullà: “La Lazio cerca un centravanti e sta facendo qualche tentativo. Su Santiago Gimenez possiamo confermare che il profilo piace, ma non è stato possibile stabilire un contatto con il Milan alle prese con una confusione senza precedenti. Bisognerebbe poi chiarire molte cose, la disponibilità dell’attaccante, l’apertura del Milan al prestito. Insomma, siamo in una fase embrionale e non semplice. Nelle ultime ore la Lazio si è informata su Jhon Duran, colombiana classe 2003, che tornerà all’Al-Nassr dal prestito con lo Zenit. Ci sarebbe apertura per un nuovo prestito (e le concorrenti non mancano), alla Lazio le caratteristiche piacciono, ma l’ingaggio in doppia cifra non aiuta nel senso che ci vorrebbe una grande partecipazione del suo attuale club. Per ora, siamo nel campo delle perlustrazioni”.

5.00 Pedullà: “Il Bournemouth non si è ancora rassegnato a perdere Mandas, ma non vuole sborsare quanto chiede la Lazio dopo la mancata qualificazione europea. Nello stesso tempo la Lazio sta pensando seriamente di affidare a Mandas la titolarità con Motta al suo fianco, ma prima deve trovare tutti gli accordi con l’Inter per Provedel. Nelle ultime ore il Bournemouth, che evidentemente crede in Mandas, ha proposto uno scambio con Alex Jimenez, l’ex Milan finito al centro della cronaca per vicende extracalcistiche. La Lazio ha memorizzato, rifletterà, ma per il momento non ha dato una risposta”.