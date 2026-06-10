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Genoa: se parte Norton-Cuffy, Gašić è un nome seguito per la fascia destra

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Brooke Norton-Cuffy è una delle rivelazioni della Serie A appena conclusa. Il terzino inglese ha ricevuto molto interesse da diversi club italiani ed esteri negli ultimi mesi, e una partenza in estate sembra sempre più probabile. Secondo quanto raccolto da Sportitalia, uno dei nomi visionati dal Genoa per rimpiazzarlo è quello di Mateja Gasic, terzino destro del Radnik Surdulica.
Gašić ha 23 anni, 105 presenze con il Radnik nelle ultime tre stagioni e una convocazione nella lista allargata della Serbia. Non è tra i profili più in prospettiva del campionato serbo, ma si è dimostrato un giocatore affidabile grazie alla continuità sulla fascia destra in una delle leghe più fisiche dei Balcani: 34 presenze nell’ultima stagione, 6 assist, nessun infortunio rilevante.
Il Genoa lo ha seguito dal vivo nella gara contro il Cukaricki, valida per i playoff. Il suo nome potrebbe entrare nella lista dei possibili sostituti se la cessione di Norton-Cuffy dovesse concretizzarsi. Il valore di mercato si aggira attorno al milione, cifra in linea con la richiesta del Radnik, che renderebbe l’operazione percorribile per il club rossoblù.
Mateja Gasic
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