Sport Industry: Cozzoli e Mirri a colloquio per il futuro del movimento italiano

Sport è turismo, economia, lavoro. Tutti temi affrontati nella presentazione palermitana del libro di Vito Cozzoli

Lo sport come fattore di crescita sociale ed economica e come leva per lo sviluppo dei territori. Questo il tema al centro della presentazione del libro di Vito Cozzoli, con la prefazione di Beppe Marotta, “L’anima sociale e industriale dello sport” (Piemme Edizioni), svolta al Circolo del Golf di Palermo presso il Parco Airoldi.

COZZOLI: “SERVE AMBIZIONE, LO SPORT NON È SOLO SVAGO”

“Bisogna essere ambiziosi, non accontentarsi – ha sottolineato Cozzoli, Amministratore delegato di Autostrade dello Stato, ma già Presidente e Amministratore delegato di Sport e Salute dal 2020 al 2023 -. Lo sport non è solo tempo libero e intrattenimento, ma ha una fortissima valenza sociale, valoriale, di crescita dei nostri giovani: è inoltre business, turismo, innovazione, Pil. Vogliamo testimoniare ancora una volta che lo sport può fare la differenza, migliorare la vita delle persone ed essere un volano di crescita economica e occupazionale del Paese”. Due visioni, un solo indirizzo: rendere lo sport uno strumento di realizzazione, sia individuale che collettiva.

MIRRI (PRES. PALERMO): “STADIO FONDAMENTALE PER I CLUB”

L’iniziativa, promossa da Sicindustria, ha visto la partecipazione del Vice Presidente Luciano Basile, dell’ex campione europeo e medaglia d’argento olimpica Salvatore Antibo e del Presidente del Palermo Dario Mirri, che ha ricordato l’importanza delle strutture e degli impianti sportivi: “Negli ultimi otto anni – ha precisato il numero uno rosanero – chi segue il Palermo ha visto che è ben altro che una squadra di calcio, vuole essere portatore di valori per la città. Se non si costruisce dalle fondamenta, ogni futuro sportivo è in dubbio. Lo stadio è l’infrastruttura che cambierà la storia della squadra”.