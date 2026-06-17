Esordi per Inghilterra e Portogallo: il programma di mercoledì 17 giugno ai Mondiali

Prosegue la programmazione dei Mondiali dopo i successi di Francia, Norvegia e Argentina. Oggi ci saranno gli esordi di Portogallo e Inghilterra. Diamo uno sguardo al programma completo.
Si parte alle 19 ore italiane per la sfida del girone K tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. Cristiano Ronaldo e compagni vogliono partire col piede giusto: appuntamento all’NRG Stadium di Houston. Si prosegue poi alle 22 con l’incontro tra Inghilterra e Croazia (girone L), in programma a Dallas. All’una di notte si gioca la sfida tra Ghana e Panama. Il programma terminerà domattina: alle 04 in campo Uzbekistan e Colombia.
Il programma completo
Portogallo-DR Congo (girone K)
Orario: 19:00
Houston: NRG Stadium
Inghilterra-Croazia (girone L)
Orario: 22:00
Dallas: AT&T Stadium, Arlington
Ghana-Panama (girone L)
Orario: 01:00 (notte tra il 17 e il 18 giugno)
Toronto: BMO Field
Uzbekistan-Colombia (girone K)
Orario: 04:00
Città del Messico: Estadio Banorte