Esordi per Inghilterra e Portogallo: il programma di mercoledì 17 giugno ai Mondiali

Prosegue la programmazione dei Mondiali dopo i successi di Francia, Norvegia e Argentina. Oggi ci saranno gli esordi di Portogallo e Inghilterra. Diamo uno sguardo al programma completo.

Si parte alle 19 ore italiane per la sfida del girone K tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. Cristiano Ronaldo e compagni vogliono partire col piede giusto: appuntamento all’NRG Stadium di Houston. Si prosegue poi alle 22 con l’incontro tra Inghilterra e Croazia (girone L), in programma a Dallas. All’una di notte si gioca la sfida tra Ghana e Panama. Il programma terminerà domattina: alle 04 in campo Uzbekistan e Colombia.

Il programma completo

Portogallo-DR Congo (girone K)

Orario: 19:00

Houston: NRG Stadium

Inghilterra-Croazia (girone L)

Orario: 22:00

Dallas: AT&T Stadium, Arlington

Ghana-Panama (girone L)

Orario: 01:00 (notte tra il 17 e il 18 giugno)

Toronto: BMO Field

Uzbekistan-Colombia (girone K)

Orario: 04:00

Città del Messico: Estadio Banorte