Il calcio italiano in lutto: è morto Igor Protti. Ea malato da tempo, l’annuncio è arrivato dalla sua famiglia.

Questa mattina una bruttissima notizia ha scosso il calcio italiano, ora in lutto: è morto Igor Protti. Ea malato da tempo, l’annuncio è arrivato dalla sua famiglia. Aveva 58 anni.

Calcio italiano in lutto, è morto Igor Protti

Questo il messaggio pubblicato sul profilo IG: “Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati.

Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio.”

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Per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza.