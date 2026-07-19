Live Calciomercato, tutte le notizie di domenica 19 luglio: Roma, colloqui in corso per Summerville: Garnacho una possibilità. Dodo e Molina non sono obiettivi

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi domenica 19 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:20 Summerville-Roma: siamo ancora nella fase dei colloqui, con grande intensità, in attesa di passare allo step successivo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:10 Ufficiale: Richardson al Le Havre.

08:00 Secondo The Athletic, il Chelsea ha raggiunto un accordo verbale con l’Aston Villa per il trasferimento del centrocampista offensivo Morgan Rogers. Il media britannico riporta che i Villans hanno concordato una cifra colossale di 138 milioni di euro per il 23enne. Una nuova pedina in arrivo per Xabi Alonso.

07:50 Della serie “nomi in libertà”, Hjulmand e Trincao erano stati accostati al Milan semplicemente perché avevano giocato con Amorim e avevano un presunto gradimento. Invece, mai una trattativa, mai un contatto, mai un semplice sondaggio. Infatti Trincao va all’Al Ahli per una cinquantina di milioni, lui il prescelto da tempo per sostituire Mahrez. Quanto a Hjulmand, l’Atletico Madrid ha chiuso per 40 milioni di euro più bonus semplicemente perché aveva necessità in quel ruolo. Il Milan no, basterebbe vedere l’affollamento in mezzo al campo. Invece, lo hanno mandato lo stesso dalle parti di Amorim, senza che il nuovo allenatore rossonero lo sapesse… Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:45 Summerville caldissimo, ma la Roma non molla Alejandro Garnacho. Possibile doppio colpo? Vedremo, non è scontato, ma intanto i dialoghi procedono perché – in ogni caso – gli esterni offensivi devono essere almeno due. Quindi, Summerville avanza ma Garnacho resta in quota. Possiamo spegnere invece le voci su un interesse per Molina, esterno destro dell’Atletico Madrid e che adesso è assolutamente concentrato sulla finale Mondiale di domani sera. Ma la Roma non è in azione, esattamente come non ha cercato Dodò, nomi buttati a caso e senza alcun tipo di riscontro. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Ufficiale, Trincao all’Al Ahli.

07:35 Daniel Maldini: c’è sempre il Cagliari con il Sassuolo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Cheddira: il Verona non ha ancora chiuso, ma resta in corsa. Altre valutazioni su Mulattieri. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:25 Molina ha avuto diversi sondaggi anche dall’Italia, ma non è un obiettivo Roma (come Dodo). Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:20 Summerville: da questo incontro svelato martedì la Roma ha mantenuto il controllo, respingendo la concorrenza e lavorando sul ragazzo. Ora la deadline è quella di trovare tutti gli accordi entro il weekend, massimo lunedì, per consegnare il calciatore a Gasperini. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:10 Summerville: le parole di Gasperini (molto sereno) erano un depistaggio, gli hanno dato garanzie. Avevamo segnalato “partita aperta”. Garnacho resta una possibilità a prescindere da Summerville. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:00 Summerville–Roma quasi due mesi dopo: i giallorossi formalizzeranno tra stasera e domani offerta da 45 milioni (dentro la famosa clausola). Non erano 50 milioni di sterline. L’esterno del WestHam sul punto di accettare una proposta di ingaggio da 4-4,2 milioni a salire di ingaggio a stagione più bonus. Il suo focus è solo sulla Roma. Così il nostro Alfredo Pedullà.