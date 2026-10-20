Il mercato dei portieri inizia già a scaldarsi in vista della prossima estate e uno dei nomi finiti sotto i riflettori internazionali è quello di Aleksandr Maksimenko. Il numero uno classe 1998 di proprietà dello Spartak Mosca sta attirando attenzioni importanti in Europa, in particolare dalla Germania. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Sportitalia, sono infatti in corso contatti e dialoghi con FC Augsburg e Werder Brema, pronti a valutare il suo profilo come opportunità di mercato a parametro zero per la stagione 2026/27.
Il retroscena italiano: l’esplorazione del Monza
Quello di Maksimenko non è però un nome nuovo per i radar del calcio italiano. All’inizio della scorsa sessione estiva di calciomercato, infatti, c’erano stati primi sondaggi ed esplorazioni condotte dal Monza, quando la gestione dell’area tecnica vedeva protagonista Nicolas Burdisso prima del suo addio al club brianza.
La volontà del giocatore
Nonostante l’interesse concreto dei club di Bundesliga, la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza nelle prossime settimane. Maksimenko manifesta infatti una netta preferenza per la Serie A: l’Italia rappresenta la sua priorità assoluta per il prosieguo della carriera, con l’obiettivo di trovare un progetto tecnico ambizioso nel nostro campionato. I dialoghi restano aperti, in attesa di capire quali club italiani decideranno di affondare il colpo.