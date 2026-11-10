Rugby, la Nazionale italiana sceglie ESN come Official Nutrition Partner

Dal campo agli spalti, prende vita la partnership tra ESN e la Nazionale italiana di rugby. In occasione di Italia–Sudafrica, disputata il 7 novembre all’Allianz Stadium di Torino, il brand di nutrizione sportiva ha fatto il proprio debutto al fianco degli Azzurri come Official Nutrition Partner, dando il via a un percorso che proseguirà nelle prossime settimane con gli appuntamenti di Genova, il 14 novembre, e Udine, il 21 novembre.

ESN-RUGBY, UN BINOMIO VINCENTE

A Torino, ESN ha accompagnato la Nazionale dentro e fuori dal campo, con una presenza pensata per avvicinare il brand al mondo del rugby e alla sua community. I tifosi hanno potuto conoscere più da vicino ESN e mettersi alla prova con la Rugby Hanging Challenge, mentre sul terreno di gioco il brand ha supportato gli atleti anche attraverso una postazione dedicata all’idratazione. Una prima occasione per dare concretezza a una partnership che nasce prima di tutto da una forte condivisione di valori.

CECCHIN: “COME ESN STIAMO CRESCENDO COSTANTEMENTE”

«Per ESN il rugby rappresenta un territorio particolarmente affine alla nostra identità: disciplina, lavoro di squadra, determinazione e ricerca continua del miglioramento sono valori che sentiamo profondamente nostri. Negli ultimi anni ESN è cresciuta costruendo un legame molto forte con il mondo del fitness e della palestra, ma oggi vogliamo ampliare questo percorso e portare la nostra cultura della performance anche in altri sport. Abbiamo scelto di farlo insieme al rugby proprio perché abbiamo riconosciuto una comunione di valori autentica, che va ben oltre una semplice partnership commerciale», commenta Marco Cecchin, Country Manager Italy di ESN. Dopo il debutto di Torino, il percorso al fianco degli Azzurri proseguirà quindi sabato 14 novembre a Genova e sabato 21 novembre a Udine, due nuovi appuntamenti per continuare a costruire il legame tra ESN, la Nazionale e la comunità del rugby italiano.