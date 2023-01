Verstappen in Ferrari, c’è l’annuncio ufficiale: tifosi scatenati. Clamoroso colpo di scena a meno di un mese dal via dei test ufficiali

Che cosa hanno di diverso Red Bull, Ferrari e Mercedes? Sono state, e nel primo caso sono ancora con Max Verstappen, tutte Case che hanno vinto il Mondiale Piloti e quello Costruttori caratterizzando gli ultimi 25 anni della Formula 1.

Ma c’è una cosa che Red Bull non farà mai, perché on è nel suo Dna. Al massimo potrà firmare con il suo marchio una Supercar sportiva, ma non la potrà mai produrre come invece fanno le sue più dirette rivali nel mondiale.

E così il campione olandese ancora una volta ha ceduto alla tentazione. Perché come molti colleghi, lui ama la velocità anche fuori dalla pista e non sa resistere al fascino delle auto belle oltre che prestazionali. Quindi, non potendo pescare in casa (anche se ci sarebbe pur sempre Honda, che gli fornisce i motori ha puntato di nuovo su una vettura di Maranello.

Verstappen in Ferrari, c’è l’annuncio ufficiale: un regalo speciale per il campione del mondo

Nelle ultime ore il campione del mondo è stato fotografato all’interno di una nota concessionaria di Montecarlo. Stava procedendo all’acquisto del suo nuovo regalo che andrà ad arricchire un parco macchine personale già notevole. Perché se Toto Wolff ha deciso di vendere alcune delle sue vetture sportive, Ferrari comprese, per puntare sull’elettrico, l’olandese invece mette insieme le due esigenze.

La Ferrari SF90 Stradale che ha scelto è il modello con la configurazione Assetto Fiorano, il massimo per chi guida ed è alla ricerca di grandi prestazioni sulla strada. Andrà a far compagnia alla Ferrari Monza SP2, una ‘barchetta’ che era già nel suo parco macchine.

In particolare la SF90 Stradale monta un potentissimo motore V8 da 780 CV insieme a tre motori elettrici che insieme sviluppano altri 220 CV arrivando quindi ad una potenza complessiva di 1.000 CV. Due motori sono stipati nella parte all’anteriore mentre nel posteriore c’è il terzo che ricorda molto da vicino quello di una Formula 1.

Infatti è stato sviluppato con il Mguk tipico delle monoposto di Leclerc e Sainz. Così la supercar di Maranello può raggiungere una velocità massima di 340 km/h e assicura uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi. Il prezzo? Optional a parte, poco meno di 450mila euro.

Verstappen in Ferrari ma non tradisce la Red Bull: ecco la decisione che ha preso per il futuro

Ora che si è tolto un altro sfizio, Max Verstappen può tornare a concentrarsi sul Mondiale di Formula 1 e sulla caccia al terzo titolo di fila con la Red Bull. Fino ad ora, come tutti i rivali, non ha potuto guidare in pista la sua nuova monoposto e per questo sarà decisivo, almeno nei primi tempi, il lavoro al simulatore.

Anche in quel campo, l’olandese è convinto che il suo team non abbia nulla in meno rispetto agli avversari. Lo ha ribadito ancora una volta in una recente intervista a Speedweek.com. “Sono convinto che il nostro simulatore sia uno dei migliori di questo sport e non voglio che un collaudatore si occupi delle sessioni al simulatore, come fanno altri team. Voglio farlo io stesso, perché ognuno ha il proprio stile di guida. Ne vale indubbiamente la pena”.

In più quest’anno potrà contare sull’esperienza di un grande come Daniel Ricciardo, tornato alla Red Bull per fare il collaudatore e il terzo pilota dietro a lui e a Carlos Perez. Uno squadrone, anche se pure la concorrenza non scherza.