Wanda ha tradito Icardi, spunta il nome di un ex Inter: svolta pazzesca. Ancora una sorpresa nell’intricata vicenda della separazione

Non passa giorno senza un nuovo capitolo nella telenovela della separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ma l’ultima presunta svolta è clamorosa. Perché l’imprenditrice argentina è arrivata da poco a Dubai per una vacanza e fin qui nulla di strano. Ma secondo la stampa argentina non sarebbe stata da sola.

A sganciare la bomba è stato Jordi Martin, giornalista di ‘Intrusos’. Secondo lui la Nara avrebbe tradito il marito con Keita Baldé, suo ex compagno di squadra dell’Inter nella stagione 2018/2019. Martin ha raccontato dell’ennesima furiosa discussione tra i due coniugi e così lei sarebbe scappata negli Emirati per gettarsi tra le braccia dell’attaccante che ora gioca nello Spartak Mosca.

Il giornalista ha infarcito il suo racconto di particolari. “Keita Baldé si è recato a Dubai con la sua squadra per giocare alcune partite e lei è scappata a trovarlo. Stanno insieme in un albergo. Mi dicono anche che Wanda e Mauro si stavano riappacificando, lei è arrivata addirittura a pensare di tornare a Istanbul con Icardi e questa per lui è stata una pugnalata”.

Wanda ha tradito Icardi, spunta il nome di un ex Inter: la ricostruzione

Talmente incredibile che qualcuno in realtà ha pensato fosse vero. E così a stretto giro è arrivata una prima risposta, direttamente da Mauro Icardi. Un lungo psogt per smentire quasin tutto, perché in realtà un fondo di verità c’è pure.

“Ho solo avvertito una povera cornuta che suo marito non smette di scrivere a mia moglie (non siamo divorziati). Ho anche i messaggi, le foto e tutto ciò che ha inviato via Instagram perché me li ha inviati mia moglie. E chiarisco che non ho litigato con Wanda perché siamo stati fino alle 6 del mattino a parlare in videochiamata per organizzare il ritorno dei nostri figli”.

L’attaccante argentino ha anche pubblicato la chat privata con Simona Guatieri, moglie di Baldé. “Continua a postare le foto di quando ti sei sposata che lui invita Wanda a Dubai. Mi fa pena vederti così! Postando tutto. Con il cuore, te lo dico”, le ha scritto.

Poteva finire così? Assolutamente no, perché mancava la versione dell’altra coppia. L’ha raccolta un giornalista di Radio Mitre, Juan Etchegoyen: “Ho appena parlato con loro due e lei mi ha detto che Icardi ieri l’ha chiamata per via di un messaggio che il marito avrebbe mandato a Wanda. ‘Vivono di questo tipo di notizie e non vogliamo avere nulla a che fare con questo’, mi hanno detto. E lei non ha mai richiamato Icardi”.

Wanda e Mauro Icardi pronti per un futuro insieme: stanno per prendere l’unica decisione possibile

Tutto questo si inserisce in un quadro vero, quello della separazione tra Mauro e Wanda che in realtà non è mai stata firmata da entrambi. Anzi, secondo il settimanale argentino ‘Caras’ la voicenda sarebbe vicina ad una svolta.

Icardi presto potrebbe lasciare Istanbul e il Galatasaray nonostante ultimamente le cose in campo stiano andando bene e la squadra anche grazie ai suoi gol sia prima in classifica. Il suo futuro sarà in Argentina, per seguire la volontà della moglie che ha deciso di stabilirsi lì insieme ai cinque figli abbandonando l’Europa.

Una mezza conferma è arrivata anche da Ana Rosenfeld, storico avvocato nonché amica personale di Wanda in una recente intervista in tv: “Lei ha trovato molte opportunità professionale in Argentina. Non ha mai smesso di occuparsi dei contratti di Mauro, che si possono definire anche online. Ha tante offerte, le piacciono tutte. Tra queste ha inserito Masterchef, ma non è l’unica opportunità”.