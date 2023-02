Briatore-D’Urso, tutta la verità: questo è un vero colpo di scena. Continuano le voci sulla nuova coppia e ora escono le prime parole

Cosa c’è di strano in due persone famose che si frequentano? Assolutamente nulla, anche se nessuno aveva mai pensato ad una coppia formata da Barbara D’Urso e Flavio Briatore. Poi un paio di settimane fa, la folgorazione con alcune immagini inedite del settimanale Diva e Donna.

La conduttrice tv e il manager erano stati fotografati insieme mentre entravano in un hotel di lusso a Milano dove hanno consumato una cena. L’hanno fatto da separati, probabilmente nel tentativo di non attirare l’attenzione dei fotografi. “Sorpresi mentre cercano di nascondersi”, si leggeva sulla rivista che non chiariva però i dettagli sul loro rapporto.

La padrona di casa a di Pomeriggio Cinque conosce da tempo l’ex team manager della Formula 1, così come l’ex moglie dell’imprenditore, Elisabetta Gregoraci. E in una puntata di Pomeriggio Cinque, un paio di anni fa, Barbara lo aveva difeso dagli attacchi di alcuni dei suoi ospiti. “È un uomo affascinante, non è che uno deve essere per forza pieno di addominali”. Ma all’epoca lei frequentava il broker assicurativo Francesco Zangrillo e nessuno fino ad ora sapeva che la storoia fosse finita.

Briatore-D’Urso, tutta la verità: per la prima volta lei fa una confessione

Durante l’ultima puntata del 2022 di Pomeriggio 5, una prima ammissione: “Il mio cuore è dei miei due figli, e di un’altra persona…”. Una frase pronunciata con commozione anche se da allora non ha più aggiunto nulla. Ma la D’Urso ha sempre dichiarato che la vita dei suoi figli non deve essere confusa con la sua e adesso abbiamo anche scoperto che è diventata nonna, come ha confessato a “Verissimo” la settimana scorsa.

A Silvia Toffanin però aveva preferito non dire nulla delle voci sulla sua frequentazione con Briatore. In compenso lo ha fatto ora, intervistata da Candida Morvillo sul “Corriere della Sera”. Risposte che spalancano un mondo e danno credito alle voci ricorrenti.

“Briatore? Siamo usciti un po’ di volte con altri amici”, ha spiegato Barbarella che però ha sorvolato sulla domanda successiva, cioé se fossero anche mai usciti solo loro due. Però un’ammissione di fondo c’é. “L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro”.

Flavio Briatore, nessun amore vero dopo l’addio ad Elisabetta Gregoraci: i tempi sono cambiati

Dopo il divorzio da Elisabetta Gregoraci, all’inizio del 2017, Flavio Briatore non ha più avuto relazioni importanti. Solo qualche storia passeggera, come quella con Taylor Mega. Anzi, sia l’estate scorsa che negli ultimi tempi l’unica donna al suo fianco è stata l’ex moglie, che però ormai è lanciatissima con Giulio Fratini.

Chi meglio dell’imprenditore cuneese per commentare la voce? Ne ha parlato al settimanale ‘Nuovo’ e la sua frase sembra abbastanza chiara per mettere un punto alle indiscrezioni. “Una love story in corso tra me e Barbara D’Urso? Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco” aveva detto solo pochi giorni fa.

Però non negava che ci potesse essere stato o ci sia interesse. Ora entrambi sanno, ma in fondo ne erano consci anche prima, che sarà difficile evitare i paparazzi anche perché di questi tempi fanno parlare di più le coppie Vip che si lasciano rispetto agli amori che nascono. Ma loro sono in controtendenza.