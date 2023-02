Valentina Vignali, che sorpresa sotto il vestito: fan senza parole. La bella campionessa di basket dà spettacolo anche a Sanremo

Sport e spettacolo, più o meno da sempre, vanno costantemente a braccetto. A maggior ragione da quando la moltiplicazione dell’offerta televisiva ha convinto personaggi e figure di spicco del mondo dello sport a lasciarsene coinvolgere direttamente. La nascita dei reality show ha dato il via ad una sempre più profonda e costante commistione tra mondo dello showbiz e dello sport, a tutti i livelli. Una delle figure che interpreta al meglio lo spirito dei tempi è senza dubbio la riminese Valentina Vignali, campionessa di basket e modella di successo.

Con oltre due milioni e mezzo di followers che la seguono quotidianamente sul suo profilo Instagram, la 31enne atleta romagnola è una delle influencer più in voga da qualche anno a questa parte. Nel corso della sua intensa e addirittura frenetica carriera la Vignali ha sempre miscelato attività sportiva e partecipazione a programmi e spettacoli televisivi di successo.

La bella campionessa romagnola ha iniziato a giocare a basket a soli otto anni e già a sedici anni era considerata un potenziale grande talento del basket femminile. Ad un certo punto però la sua carriera si è sviluppata ed evoluta soprattutto a Roma, nelle cui squadre ha militato per svariate stagioni. Nel 2016 Valentina Vignali giocò anche nella Lazio, toccando forse il momento più alto della sua attività di cestista.

Valentina Vignali, sotto il vestito niente? La sorpresa spiazza i fan

Allo stesso tempo, mentre continuava a calcare i parquet di tutta Italia, la bella Valentina è riuscita a costruirsi una seconda carriera, nella moda e nello spettacolo. Conduttrice di programmi dedicati al basket, concorrente di alcuni reality e testimonial di alcuni grandi marchi di abbigliamento e prodotti di bellezza: Valentina Vignali è diventata una sorta di globetrotter dello showbiz.

Di lei si sono presto accorti anche i maggiori rotocalchi di cronaca rosa e i siti che si occupano principalmente di gossip. Alla splendida e sensuale campionessa nel corso degli anni sono stati attribuiti svariati flirt che la diretta interessata ha puntualmente smentito.

Sono due le uniche autentiche relazioni ampiamente confermate da Valentina Vignali: quella con il giocatore di basket Stefano Laudoni, al quale è rimasta legata dal 2013 al 2018 e quella con Lorenzo Orlandi, di professione fotografo e regista con cui è rimasta per tre anni, dal 2019 al 2022. Il resto sono solo voci e rumors mai confermati.

Ma Valentina Vignali è anche campionessa di ironia e di trovate a suo modo spiritose e originali. L’ultima in tal senso è legata al Festival di Sanremo che la vede presenziare in qualità di ospite. In una serie di scatti e video condivisi sul suo profilo Instagram, la bella cestista si è mostrata in un vistoso e vaporoso abito da sera, con tanto di profonda scollatura davanti.

Ma in un’altra storia la Vignali ha mostrato a tutti cosa indossava ai piedi: niente scarpe con super tacco nè tantomeno sandali decolletè, ma due splendide scarpe da basket, le famigerate Nike-Jordan biancocelesti. E come tocco di classe in più, i calzini dei Simpson. Ancora una volta Valentina ha stupito tutti.