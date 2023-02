Esonero in Italia, salta un campione del mondo: al suo posto un altro ex azzurro. Un clamoroso avvicendamento deciso nelle ultime ore

Al termine della stagione calcistica mancano ancora quattro mesi. Si arriverà a giugno inoltrato, per la prima volta dopo oltre vent’anni, a causa dell’inedita e lunghissima sosta autunnale dedicata ai campionati del mondo del Qatar. Dunque, tutto è ancora perfettamente in ballo, ad eccezione dello scudetto che sembra ormai appannaggio del Napoli di Luciano Spalletti.

Anche in Serie B c’è una squadra che sta dominando in lungo e in largo e che sembra ormai certa della promozione diretta in Serie A. E’ il Frosinone allenato dall’ex terzino di Palermo e Inter Fabio Grosso, campione del mondo nel 2006 con la Nazionale di Marcello Lippi e autore dello storico gol dell’1-0 contro la Germania in semifinale. I ciociari guidano la classifica della serie cadetta con ben 15 punti di vantaggio sul terzo posto che vale la qualificazione ai play off.

E sempre a proposito di ex campioni del mondo che allenano nel nostro calcio, ce n’è un altro che invece sta vivendo un momento poco fortunato. Stiamo parlando di Daniele De Rossi, bandiera della Roma e centrocampista di livello mondiale, uno dei pochi giocatori capace di accumulare oltre 100 presenze in maglia azzurra. Un record che l’ex Capitan futuro giallorosso condivide con altre leggende del nostro calcio.

Esonero in Italia, salta la panchina di Daniele De Rossi: la Spal lo sostituisce con Massimo Oddo

La notizia era nell’aria da qualche giorno, ora è arrivata la certezza: Daniele De Rossi è stato esonerato dalla Spal. Manca ancora l’ufficialità ma la dirigenza estense ha preso la sua decisione definitiva. Fatali al tecnico gli scarsi risultati ottenuti fin qui e in particolare l’ultimo ko in casa del Venezia due giorni fa dove per stessa ammissione di De Rossi, la squadra non ha dato tutto quello che aveva.

Secondo fonti attendibili non ci saranno ripensamenti: nonostante la profonda stima che il presidente della Spal, Joe Tacopina, riponeva e ripone nell’ex capitano della Roma l’azionista di maggioranza del club emiliano ha scelto di mandare via De Rossi. Nessun ripensamento in extremis, dunque.

Anzi, a quanto pare la dirigenza biancoazzurra avrebbe già scelto il nome del sostituto e, ironia della sorte, sarebbe un altro ex campione del mondo. La Spal sarà infatti guidata dall’ex terzino di Lazio e Milan Massimo Oddo. Martedì il presidente Joe Tacopina dovrebbe giungere a Ferrara per definire l’accordo con il nuovo allenatore. Quello che spetta a Oddo è un compito gravoso: la Spal si trova al terz’ultimo posto in classifica e l’obiettivo è riuscire a condurre in salvo la squadra.

A salvezza acquisita Joe Tacopina dovrà rivedere il progetto tecnico e affidare al prossimo tecnico, che in caso di permanenza in B sarebbe ovviamente Oddo, una squadra in grado di di puntare con fondate speranze alla promozione nella massima serie. Ma questo è il futuro, il presente parla di una disperata lotta per non sprofondare nelle sabbie mobili della Serie C.