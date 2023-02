Ferrari, ecco la nuova SF-23. Leclerc e Sainz: “Ferrari scuderia unica”

La presentazione che tutti aspettavano. La SF-23 è realtà, la monoposto della Scuderia Ferrari che guideranno Charles Leclerc e Carlos Sainz per la stagione 2023 è stata presentata questa mattina a Maranello.

ENTUSIASMO E PRIMI GIRI PER LA NUOVA FERRARI

Alla presenza di 1000 tifosi della Rossa sulla Grand Stand del circuito di Fiorano, la nuova Ferrari è stata presentata al mondo. A condurre la cerimonia c’erano Zoran Filicic, Immy Barclay e Marc Genè. Quasi un’ora di cerimonia tra l’entusiasmo dei supporters e le interviste a Charles Leclerc, Carlos Sainz e Frederic Vasseur. Sul palco della Grand Stand di Fiorano sono saliti anche Antonio Giovinazzi, Robert Schwartzman e Davide Rigoni, collaudatori della Scuderia e le ragazze della Ferrari Driver Academy, Maya Wueg e, la neoarrivata, Aurelia Nobels.

Una mattinata emozionante cominciata alle 11:25, e che si è conclusa verso le 12 con i primi chilometri in pista della SF-23. Il primo pilota che ha guidato la nuova monoposto è Charles Leclerc, che ha vinto il sorteggio eseguito ieri mattina con Fred Vasseur. Due giri per salutare i tifosi e far vivere alle migliaia di persone in collegamento TV e social l’esordio assoluto in pista della nuova Rossa.

L’EMOZIONE DELLA NUOVA FERRARI SF-23

Vasseur ha ribadito ancora una volta che la nuova monoposto parte per vincere: “L’obiettivo di tutti è tornare alla vittoria“. Quel che si sa della nuova monoposto è che in Scuderia si è lavorato sulla affidabilità della power unit. Grazie a questo lavoro, i due piloti dovranno competere con RedBull e probabilmente Mercedes per la conquista del Mondiale Piloti e Costruttori.

Intanto, Carlos e Charles si godono l’affetto dei tifosi. La tribuna principale del circuito di Fiorano li ha accolti come star. Loro hanno ricambiato esprimendo entrambi l’emozione di essere piloti della Ferrari e poter partecipare a giornate uniche come questa: “Solo la Ferrari regala questa emozione: la macchina è esteticamente bellissima e cercheremo di lavorare per ottenerne il meglio“. Parole di Carlos Sainz, che ha partecipato per la prima volta ad una presentazione della vettura alla presenza dei tifosi.

Chi, invece, prima degli ultimi due anni con la presentazione a distanza, aveva partecipato a più di una presentazione con i tifosi è invece Charles Leclerc, che ha ribadito il concetto di Sainz e ha avuto l’opportunità di guidare l’auto per primo: “È speciale presentare la Ferrari davanti ai nostri tifosi, abbiamo fatto un grande lavoro e ora vogliamo vincere – dice il pilota monegasco, che poi ha dato le prime impressioni sulla nuova SF-23 – Fantastico girare con questa cornice di tifosi: in 2 giri è impossibile scendere nei dettagli tecnici della vettura, ma ho trovato una monoposto che scorre bene e velocemente in pista“.