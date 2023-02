Ferrari, a San Valentino ecco la SF23. Poi l’attesa per i test

Mancano cinque giorni a San Valentino. Il prossimo 14 febbraio, come di consueto sarà la Festa degli Innamorati. Per gli innamorati della Ferrari ci sarà il regalo più bello, infatti in quel di Maranello la Scuderia presenterà la macchina per la stagione 2023: la SF23. La nuova monoposto verrà svelata alla presenza del nuovo Team Principal Frederic Vasseur, i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz e tutto lo Stato Maggiore di Ferrari.

L’ATTESA PER CONOSCERE LA NUOVA FERRARI

C’è grande trepidante attesa per i tifosi della Ferrari in vista della presentazione della nuova monoposto. Dopo l’attesa per il nome, ora i ferraristi non vedono l’ora di scoprire la macchina. Sarà come ogni volta una bellissima emozione, ma come ogni anno l’attesa per vedere fisicamente la macchina sarà immediatamente rimpiazzata dalla voglia di capire come andrà in pista. D’altronde come diceva Enzo Ferrari: “Le auto da corsa non sono né belle né brutte. Diventano belle quando vincono“.

L’OBIETTIVO DELLA FERRARI

L’obiettivo della stagione 2023 della Ferrari è senza ombra di dubbio la vittoria del Mondiale Piloti, e se possibile anche di quello Costruttori. Nelle scorse settimane, sia Vasseur che il presidente Vigna sono stati abbastanza chiari in merito. La Rossa e tutti coloro che stanno dietro al progetto questa volta non possono sbagliare. Certo, sarà poi compito di Leclerc o Sainz portare a termine l’opera. I due piloti partono alla pari: il monegasco scalpita e lo spagnolo vuole riscattare la brutta stagione dello scorso anno, magari prendendosi a sorpresa i gradi di prima guida. Vedremo come andrà, di certo non dopo 16 anni è tempo di riportare il titolo a Maranello.

LE ALTRE SCUDERIE

Ci sarà poi il confronto con le altre Scuderie. Tra le big three, la Ferrari sarà la prima a presentare la propria monoposto. Prima di lei, l’Alpha Tauri presenterà la propria macchina sabato a New York; mentre, lunedì 13 sarà il turno di Aston Martin e McLaren.

A seguire, 15 febbraio ecco la Mercedes, il 16 toccherà alla Alpine. Per tutte le altre, RedBull, Haas, Williams, Alfa Romeo ancora nessuna data ufficiale, solo la presentazione della nuova livrea dell’auto.

I PRIMI TEST

Non ci sarà da attendere troppo per vedere la nuova Rossa in pista. I test della Formula 1 sono previsti sul circuito di Sakhir, in Bahrain, dal prossimo 23 febbraio, fino al 25. Tre giorni, e poi ci si rivedrà nuovamente nel circuito del Paese medio orientale il 3 marzo per le prime prove libere e, dunque, l’inizio ufficiale della stagione col primo dei ventitré Gran Premi previsti in calendario. Sarà un record assoluto, e sarebbero potuti essere anche di più se non fosse saltato quello della Cina.

Dai primi test emergerà dunque chi potrebbe avere la vettura più veloce perlomeno nella prima gara. Mentre per l’affidabilità, uno dei competitor principali della Ferrari nella passata stagione, ci sarà da attendere le prime gare. Rispetto alla passata stagione, senz’altro nella competizione per titolo potrebbe tornare prepotentemente anche la Mercedes. Durante la passata stagione la Scuderia guidata da Toto Wolff è partita molto indietro per via del cambio di regolamenti, ma ha saputo recuperare terreno su Ferrari nel corso delle stagione.

Tutto è, quasi, pronto. Il Circus sta per ripartire.