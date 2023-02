Un grande campione in lacrime, l’annuncio social con il cuore spezzato. Un evento luttuoso colpisce il fuoriclasse che ha postato uno scatto su Instagram

Un lutto importante ha colpito qualche giorno fa un grande campione, un fuoriclasse amato da tutti gli appassionati delle due ruote. A darne notizia è stato proprio il diretto interessato attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, che può contare su quasi mezzo milione di followers. Stiamo parlando dell’atleta che ha letteralmente dominato il mondo delle Superbike per sei lunghi anni consecutivi.

Stiamo parlando di Jonathan Rea, 36enne pilota irlandese che dal 2015 al 2020 ha conquistato sei edizioni consecutive del mondiale Superbike. La carriera di Rea, originario di Ballymena, è la storia del percorso straordinario di un autentico predestinato. Cresciuto sportivamente all’interno del settore motocross di Red Bull è poi passato alle competizioni su strada. Nel 2006 si mette in luce nel campionato britannico Superbike classificandosi al quarto posto, mentre arriva secondo nel 2007.

Nel 2008 Rea approda nel campionato mondiale Supersport nel team Honda, dove in 12 gare ottiene sei podi: risultati che gli valgono la promozione nel mondiale Superbike per l’ultima gara del campionato. Ed è del 2009 il primo podio in quella che diventerà la sua competizione, il regno dei suoi trionfi. Al termine di quella stagione ottiene un 5/o posto finale centrando la prima vittoria nel Gran Premio di San Marino e facendo il bis in Germania sul circuito del Nurburgring.

Un grande campione in lacrime, Jonathan Rea dice addio al suo cane

Ma la vera svolta della carriera di Jonathan Rea si concretizza nella stagione 2015 quando a 28 anni annuncia il suo passaggio al team Kawasaki Racing. Il 20 settembre di quell’anno, grazie a un quarto posto ottenuto in gara-1 nel Gran Premio di Jerez, si laurea campione del mondo con due gare d’anticipo rispetto al termine del campionato.

Dopo la vittoria del titolo Rea continua a ottenere buoni risultati, tanto da avvicinare il record di pilota con più punti in una singola stagione. In questa stagione, grazie anche alle sue prestazioni, aiuta la Kawasaki a centrare per la prima volta nella sua storia il titolo costruttori nel mondiale Superbike. Le stagioni successive vedono il pilota irlandese confermare il suo ruolo di autentico dominatore di questa particolare categoria.

Dal 2015 al 2020 Rea riesce a battere tutti i record della storia della categoria e si impone come il miglior pilota di tutti i tempi. I numeri del resto parlano chiaro: nel suo lungo percorso in Superbike, il fuoriclasse irlandese ha ottenuto la bellezza di 118 vittorie e 245 podi. Quaranta sono le pole position conquistate mentre cento sono i giri veloci inanellati nel corso degli anni. I punti conquistati sono 5800: tutte cifre e primati che ad oggi sembrano irraggiungibili per chiunque.

Ma anche un fuoriclasse come il pilota irlandese ha un cuore, che oggi è pieno di lacrime e sofferenza. Con un post apparso sul suo profilo Instagram, Rea ha infatti annunciato ai suoi circa 450 mila followers la scomparsa del suo amatissimo cane. All’interno del post Rea è ritratto in compagnia del suo splendido amico e a corredo dello scatto una frase, a dir poco struggente, del grande pilota.

“Il giorno più triste che abbia sopportato. Mi mancherai ogni giorno ma l’amore che avevi nel cuore rimarrà con noi per sempre. Con il cuore spezzato“.