Nicolò Zaniolo, nel mirino i suoi genitori: il motivo fa infuriare i tifosi. L’ex attaccante della Roma fa ancora discutere. Sui social esplode la polemica

Il rapporto tra la Roma e Nicolò Zaniolo fa ormai parte del passato. Il 23enne attaccante ligure, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha lasciato definitivamente la Capitale i primi di febbraio, accettando dopo un lungo tormentone il trasferimento al Galatasaray proprio nei giorni in cui la Turchia veniva travolta dal terremoto apocalittico che ha devastato intere città. Ma a quel punto nulla si poteva più fare per ricucire un legame che si era definitivamente spezzato, innescando una serie interminabile di polemiche e accuse reciproche tra club ed entourage del giocatore.

Ma la partenza di Zaniolo non ha, come si sperava, placato critiche, provocazioni e liti tra alcuni dei protagonisti di una vicenda che comunque sia andata a finire ha lasciato un segno in chi l’ha vissuta. La stessa Roma ha in qualche modo accusato il colpo: la dirigenza giallorossa e lo stesso Josè Mourinho avrebbero voluto cedere Zaniolo entro il 31 gennaio, così da poterne acquistare un sostituto all’altezza.

Ma il pervicace e ostinato rifiuto del giocatore all’unica vera offerta pervenuta, quella degli inglesi del Bournemouth, ha fatto saltare i piani della società. A mercato in entrata già chiuso è poi arrivata la proposta del Galatasaray, a cui Zaniolo ha invece detto sì senza altri tentennamenti. Si è chiusa così, in malo modo, quella che fino a qualche mese fa sembrava una vera storia d’amore.

Nicolò Zaniolo, ora sotto accusa sono i suoi genitori: il motivo scatena nuove polemiche

Subito dopo la partenza di Zaniolo per la Turchia, a dare fuoco alle polveri è stata Francesca Costa, la madre del giocatore che ha accusato sia la società che l’ambiente romano in genere di raccontare solo falsità sul comportamento tenuto dal figlio. Parole che non hanno fatto altro che aizzare altro risentimento soprattutto tra i tifosi giallorossi. Ma adesso sono proprio i genitori del 23enne attaccante ad essere finiti sotto accusa.

A prendere di mira Francesca Costa e Igor Zaniolo è l’ex fidanzata di Nicolò, la bella influencer Sara Scaperrotta che dall’ormai ex giallorosso ha avuto un figlio, il piccolo Tommaso. In realtà la ragazza ha scoperto di essere in dolce attesa subito dopo la fine della relazione con Zaniolo. Una gravidanza che la giovane influencer ha gestito da sola, potendo contare solo sul sostegno della propria famiglia.

Nel frattempo il piccolo a cui è stato dato il nome di Tommaso, sta crescendo magnificamente grazie alle amorevoli cure della mamma e dei nonni materni. Ma mentre il padre ha assistito al parto e appena può si libera per andarlo a trovare, i nonni paterni non sembrano nutrire un trasporto particolare per il proprio nipotino. Almeno stando a quanto affermato dalla mamma del piccolo Tommaso che qualche giorno fa ha festeggiato i suoi primi diciotto mesi di vita. Sara Scaperrotta rispondendo a una domanda postale da un follower sul suo profilo Instagram ha lanciato precise accuse ai suoi ex suoceri.