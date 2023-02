L’attacco di Mou: c’è una strategia per l’estate

La Roma vince, ma Jose Mourinho lascia intendere che qualcosa non stia ancora andando per il verso giusto. Un attacco frontale, che in molti hanno letto come possibile “exit strategy” in vista dell’estate. Queste le parole di Josè Mourinho, nel post partita, al termine della gara vinta di misura dalla Roma contro il Verona:

“Complimenti ai ragazzi che hano vinto. Ed hanno vinto tutti. Hanno vinto loro con uno spirito di sacrfiicio incredibilie, giocando molto bene, se si si può chiamare bel gioco quello che puoi fare contro il Verona, Una vittoria meritata da parte dei ragazzi. Almeno cinque hanno giocato in Austria, Karsdorp non giocava da tanto, Belotti anche. Solbakken sta imparando a giocare con noi. El Shaarawy sta giocando al masismo delle sue forze. Penso che la gente non dà a questi ragazzi quello che la squadra merita e sono molto dispiaciuto di questo. Belotti ha fatto una grandissima partita. Avrebbe meritato il secondo gol. La gente con capisce la dimensione di ciò che stiamo facendo. Voi giornalisti non aiutate, per voi vinciamo sempre per colpi di fortuna. Io non ho bisogno di belle parole, i ragazzi ne hanno bisogno. Io devo proteggere i miei ragazzi. Alla fine della stagione avrò tanto da dire. In due anni e mezzo non ho mia concesso un’intervista, solo conferenze”