Conference League: Lazio, contro il Cluj emergenza infortuni

L’infermeria si riempie e la preoccupazione sale in casa della Lazio, ci si prepara per la trasferta in Romania in vista del ritorno del sedicesimo di finale di Conference League contro il Cluj. Alla vigilia della sfida preoccupano le numerose defezioni per i biancocelesti.

Rosa decimata per Sarri, tutti gli indisponibili

Nonostante la vittoria di misura ottenuta per 1-0 tra le mura amiche dell’Olimpico, per la Lazio non sarà semplice centrare la qualificazione visti soprattutto gli ultimi aggiornamenti riguardanti la squadra di Maurizio Sarri. A Formello la rifinitura per i capitolini si è svolta in mattinata e per il tecnico biancoceleste non sono arrivate buone notizie dall’infermeria. Oltre Romagnoli e Radu ormai indisponibili da tempo, anche l’assenza di Pedro era messa in conto a causa della frattura delle ossa nasali rimediata contro la Salernitana, a sconvolgere i piani di Sarri sono le due pesanti assenze. Milinkovic, out anche a Salerno a causa di un virus gastrointestinale manifestatosi nella notte tra sabato e domenica, stessa sorte adesso anche per Zaccagni. Infine all’appello mancherà Patric il quale è stato squalificato nella gara d’andata.

Sarri pesca talenti nel vivaio della Lazio per la Conference League

Sono diversi i reparti in cui si contano assenti, ma la difesa ne risente maggiormente. I centrali sui quali potrà contare il tecnico sono solo Casale e Gila, e verosimilmente partiranno dal 1’ insieme per la prima volta.

Insomma una rosa decimata che mette alle strette Maurizio Sarri. Il tecnico per la trasferta europea pesca risorse dal vivaio giovanile e chiama all’appello gli atleti della primavera. In Romania contro il Cluj per la prima volta siederà in panchina con la prima squadra il capitano della primavera, Fabio Ruggeri classe 2004. Insieme a lui anche Davide Renzetti portiere nato nel 2006 impegnato con l’Under 17 e Under 18 ma già nel mirino della primavera biancoceleste.