Juve, parte la missione Nantes (VIDEO)

Missione europea anche per la Juventus. I bianconeri sono infatti pronti a partire per la Francia in vista dell’imminente sfida di Europa League contro il Nantes, e sono pronti a contendere ai francesi la qualificazione al prossimo turno della competizione. Il pareggio della gara di andata obbliga Max Allegri a portare a casa la vittoria, ma per riuscire nell’impresa la Juventus non potrà contare su Chiesa e Pogba che sono rimasti a Torino a causa dei rispettivi problemi fisici. Il nostro corrispondente Giovanni Albanese intanto, testimonia con il video seguente l’arrivo della squadra all’aeroporto di Caselle.

IL VIDEO DELLA PARTENZA