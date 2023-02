Fiorentina, col Braga attenzione a non sciupare tutto

Questa sera saranno di scena ben quattro italiane nelle Coppe Europee. La Juventus sarà in campo a Nantes per giocarsi la qualificazione al tabellone dell’Europa League, così come la Roma all’Olimpico ospiterà il Salisburgo. Mentre per la Conference League, compito facilitato per la Lazio, vittoriosa a Cluj in 10 uomini, e per la Fiorentina che a Braga ha fatto un sol boccone dello Sporting. La squadra di Italiano arriva dunque al match odierno del Franchi con l’aspettativa di passare agevolmente il turno, grazie allo 0-4 dell’andata.

FIORENTINA, OBIETTIVO COPPE?

La squadra di Vincenzo Italiano continua ad incontrare forti, fortissime difficoltà in campionato. La Viola ha raccolto un punto nelle ultime tre gare e la sua situazione di classifica è molto deludente. I toscani stanno sprofondando nelle zone calde della graduatoria e con un Verona che ha cominciato a macinare punti, gli 8 punti di vantaggio cominciano a diventare stretti. Soprattutto se si pensa che appena qualche settimana fa erano quasi 15 le lunghezze che dividevano la Fiorentina dal terzultimo posto.

Ovviamente è difficile immaginare una Fiorentina che si debba realmente preoccupare della salvezza, ma la reazione serve immediatamente.

CONFERENCE LEAGUE

Parallelamente al brutto percorso in campionato, i gigliati sono invece andati molto bene, finora, nelle Coppe. In Conference, nel girone, è stata incontrata qualche difficoltà, ma in ogni caso è arrivata la qualificazione., pur con passaggio dal playoff. Il turno successivo, per il momento si è rivelato meno complicato delle attese. Il Braga, rimasto in 10 uomini all’inizio del secondo tempo, ha dimostrato di non saper limitare i danni e ha concesso la goleada ai Viola.

COPPA ITALIA

In Coppa Italia, la Fiorentina si trova ad un passo dalla finale. L’ostacolo che si frappone tra Italiano e i suoi è la Cremonese ammazzagrandi. I lombardi sono arrivati in semifinale avendo la meglio su Napoli e Roma, e per questo sono avversari temibili nonostante in 23 giornate di Serie A abbiano raccolto 0 vittorie. Tuttavia, per la Fiorentina la possibilità di accedere alla finale della Coppa Nazionale è un evento non poco. D’altronde una vittoria della Coppa Italia (in finale incontrerà una tra Inter e Juventus) trasformerebbe la stagione da “sofferta” a “trionfale”.

FIORENTINA-SPORTING BRAGA

Sarà una gara apparentemente facile per la Fiorentina quella di stasera. Il vantaggio di partenza è abbastanza ampio da non creare preoccupazioni. Tuttavia, il Braga sicuramente proverà a ribaltare questa situazione mettendo pressione e forse usando qualche espediente non tecnico. Lo sa bene Vincenzo Italiano che, ieri in conferenza stampa ha ammonito la sua squadra: “Domani si riparte dallo 0-0 e quindi non dobbiamo distruggere il vantaggio“. La sua squadra dovrà mostrare maturità nella gestione di una situazione del genere, dopo essere stata molto brava a sfruttare la superiorità numerica all’andata.