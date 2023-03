Verso Milan-Tottenham: Pioli recupera Diaz e Giroud

Si sta svolgendo in questi minuti l’ultimo allenamento del Milan, in vista della gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham. I rossoneri, reduci dalla sconfitta di Firenze, partono dal vantaggio di 1-0 ma non posso certo stare tranquilli contro Kane, Son e compagni. Oggi, giornata di vigilia e di ultimi test per Stefano Pioli che deve sciogliere gli ultimi dubbi in vista della gara di domani.

VERSO MILAN-TOTTENHAM: BUONE NOTIZIE

Sotto gli occhi di Paolo Maldini, accompagnato dall’AD Giorgio Furlani, il Milan è andato in campo stamattina per l’ultima sessione di lavoro “italiano”. Per Stefano Pioli sono giunte buone notizie dall’allenamento. Infatti, regolarmente in gruppo c’erano anche Olivier Giroud e Brahim Diaz. I due pezzi del tridente che mettevano in agitazione il sonno del tecnico di Parma sono pienamente recuperati.

Al Franchi, l’esibizione del tridente rimaneggiato con Rebic e De Ketelaere è andata molto peggio di quanto ci si aspettasse. Giroud non è mai stato messo in azione e il suo digiuno da gol prosegue. Il francese domani partirà titolare, ma tra ieri e domenica anche lui ha avuto i suoi problemi con una fastidiosa influenza. Chi invece ha fatto sentire la sua mancanza è Brahim Diaz. Fermatosi per una leggera distorsione al ginocchio, in assenza anche di Leao squalificato, il dinamismo e la rapidità dello spagnolo sono mancate nel Milan di sabato sera. Tuttavia, Pioli ha optato per la scelta conservativa ottenendo il risultato sperato: avere Diaz in campo domani a Londra contro il Tottenham.

IL PROGRAMMA DEL MILAN PER LA VIGILIA

Dopo l’allenamento che terminerà nei prossimi minuti, il Milan ovviamente pranzerà nel ritiro di Milanello per poi prepararsi e partire alla volta di Londra. I rossoneri arriveranno in serata nella capitale inglese. Da lì prima visita al Tottenham Hotspur Stadium, dove domani giocherà per la prima volta. L’ultima volta contro il Tottenham, infatti, il Milan giocò al vecchio White Hart Lane, demolito per fare spazio al nuovo costosissimo impianto.

Alle 19.15 dalla sala stampa dello stadio londinese, parola a Stefano Pioli che sarà accompagnato da Rade Krunic.

Per quanto riguarda il Tottenham, invece, la conferenza di Antonio Conte è in corso dalle 13.30.