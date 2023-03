Il Bayern batte il PSG anche al ritorno: parigini out agli ottavi!

Dopo l’1-0 dell’andata a Parigi, firmato Kingsley Coman, il Bayern batte ancora il PSG 2-0 di fronte al pubblico di casa. Una dimostrazione di superiorità da parte dei bavaresi che mettono in mostra grande solidità e una capacità importante di avere il controllo della gara. I tedeschi, qualora ce ne fosse ulteriore bisogno, si candidano ad essere i favoriti per questa Champions League al pari di Real Madrid e Manchester City.

PSG CI PROVA SENZA SUCCESSO. BAYERN IN CONTROLLO

L’unico vero pericolo corso dal Bayern giunge nella seconda metà del primo tempo, quando un errore di Sommer libera la porta per la conclusione di Vitinha. Il tiro a botta sicura del portoghese viene però respinto da un monumentale de Ligt. Il difensore olandese conferma di essersi definitivamente preso il Bayern e ora domina la difesa. L’ex Juventus annulla l’attacco multimilionario dei parigini.

Nagelsmann ha il merito di aver annichilito le armi offensive del PSG non rinunciando mai ad offendere. Così dopo il risultato di misura dell’andata, è riuscito a segnare due reti con il sempre più decisivo Choupo-Moting, su errore di Verratti. Il raddoppio a tempo quasi scaduto di Serge Gnabry su assist del neo entrato Cancelo.

IL PROGETTO QATARIOTA FALLISCE ANCORA

Nella stagione della clamorosa permanenza di Kylian Mbappé, rinnovato a suon di milioni rinunciando all’offerta del Real Madrid, il PSG esce ancora agli ottavi di finale di Champions League. Il KO contro il Bayern, di fatto chiude oggi la stagione del PSG. A +8 sul Marsiglia in Ligue1, fuori dalla Coppa di Francia e fuori dalla Champions non rimangono più reali obiettivi alla squadra del fondo sovrano del Qatar.

Facile ipotizzare che da oggi fino all’estate sarà il momento dei bilanci in casa PSG. Con un tecnico ormai esautorato dopo l’episodio clamoroso della discesa del DS Campos in panchina, è facile pensare che si arriverà presto ad un nuovo nome. La candidatura di Zidane continua a circolare, ma l’ex tecnico del Real Madrid sembra avere altre idee. In casa PSG serpeggia il nome di Thiago Motta, al momento comunque impegnato col Bologna. E tanto passerà anche dal parere di Mbappé e sulle sue volontà per il futuro.

Attenzione anche al futuro di Leo Messi. Il fenomeno argentino ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. L’euforia post Mondiale, con l’accoglienza da Re, e l’impressione di un ambiente ideale per godersi il trionfo iridato sembra ormai un ricordo passato. E ora, questa nuova delusione potrebbe condizionare le scelte future della Pulce.