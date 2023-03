Tottenham-Milan, torna Conte in panchina e carica i suoi

Da Milano a Londra Antonio Conte riparte con il suo Tottenham dalla Champions League e torna in panchina nuovamente per la sfida contro il Milan. Uno stop forzato per il tecnico degli Spurs proprio dopo la gara di andata degli ottavi di finale a San Siro. Un ritorno verosimilmente prematuro in panchina che alla salute di Conte non ha fatto bene dopo l’intervento chirurgico effettuato a inizio febbraio alla cistifellea. I medici dopo la partita di Milano hanno messo il tecnico alla strette, forzandolo al riposo, ma adesso torna e ritrova il Milan in una gara determinate per l’imminente futuro di entrambe le compagini.

Stagione altalenante per entrambe le squadre, importante agguantare i quarti di finale

Il secondo round della sfida tra Tottenham-Milan, tra Conte e Pioli riparte dal vantaggio, seppur di misura dei rossoneri. L’1-0 dell’andata porta la firma di Brahim Diaz, ma un solo gol di scarto non mette al sicuro gli italiani dagli inglesi che questa sera avranno come unico scopo quello di ribaltare il risultato di San Siro. Al fischio d’inizio, previsto per 21.00, le due squadre arrivano entrambe da risultati negativi. Il Milan atterra a Londra dopo il ko contro la Fiorentina. Sul fronte inglese, invece, anche se il ritorno di Conte a pieno ritmo fa certamente ben sperare, quanto fatto finora dagli Spurs non convince affatto. Una stagione fin qui che non ha regalato particolari gioie alla formazione inglese: 7 sconfitte da inizio anno di cui 4 nelle ultime 6, oltre all’eliminazione dalla Carabao Cup e FA Cup. Insomma in una stagione ricca di passi falsi su ambo i lati (entrambe le squadre nei rispettivi campionati si trovano in quarta posizione) agguantare i quarti di finale di Champions significherebbe molto in ottica futura.

Conte suona la carica alla squadra e ai sostenitori

Alla vigilia della sfida Antonio Conte in conferenza stampa suona la carica ai suoi giocatori: “Quando la pressione sale, come in partite così importanti, significa che stai salendo di livello – spiega il tecnico alla stampa-. Non dimentichiamoci che lo scorso anno giocavamo in Conference League. Stavolta siamo in Champions, abbiamo vinto il nostro girone e perso 1-0 all’andata, ma possiamo battere il Milan e andare avanti”. Conte ritrova l’energia dopo le tre settimane di convalescenza e reclama il sostegno del pubblico: “Ci servirà anche l’aiuto dei tifosi. Molto spesso ci hanno dato la spinta necessaria per superare momenti di difficoltà ed è importante che ci aiutino a creare l’atmosfera giusta. Ovviamente a me piacerebbe vincere la Champions, ma dobbiamo pensare una partita alla volta. Adesso c’è il Milan, che dobbiamo battere con due gol di scarto. Normale ci sia pressione, normale ci sia stress, ma dobbiamo imparare a conviverci”.