Juventus beffata, il big saluta a fine stagione: già scelta la nuova squadra

Non c’è solo la battaglia al Coni nel futuro della Juventus: il club farà fatica a trattenere un big nella rosa di Massimiliano Allegri

La decisione del Collegio di Garanzia del Coni non peserà soltanto sul futuro della Juventus come club ma anche sulle decisioni dei singoli. Perché la rosa attuale è a forte rischio e un big ha già deciso di salutare a fine stagione.

Stiamo parlando di Adrien Rabiot, il cui contratto con il suo attuale club andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e lo sanno tutti. Ecco perché da mesi la società e la sua agente, che poi è anche sua madre, stanno trattando per un rinnovo su basi che però non si avvicinano mai.

La richiesta da parte del centrocampista francese è di un rinnovo per 10 milioni di euro a stagione, una cifra che nella Juve di oggi non guadagna nessuno. Il club ha risposto con una proposta da 7 milioni più bonus, quindi con una forchetta ampia da colmare.

Fino ad oggi ogni tentativo di arrivare ad un accordo si è rivelato vano anche perché il 27enne transalpino sa benissimo di avere molto mercato. Non tanto in patria, con il PSG che ha mollato da tempo la presa per un possibile clamoroso ritorno. Quanto in Premier League, con diversi club che lo hanno puntato.

Juventus beffata, il big saluta a fine stagione: per Rabiot molte offerte in Premier League

Il rinnovo di Rabiot è fortemente caldeggiato da Massimiliano Allegri, ma di questi tempi nemmeno l’allenatore livornese è certo del suo futuro a Torino, con lo spettro di Antonio Conte che incombe. La società per ora non vuole forzare i tempi, anche perché l’ultima proposta avanzata è quella definitiva e non ci saranno rilanci.

E allora, sotto con la Premier League. Sulle tracce del francese ci sono da tempi le due squadre di Manchester, sia lo United che il City. Ma la novità, come riposta ‘Football Insider’ è che all’elenco si è aggiunto anche il Liverpool che a fine stagione dovrà comunque rinnovare in parte una rosa diventata ormai stagionata.

Anzi, la squadra di Klopp sarebbe al momento l’unica pronta a mettere sul piatto la cifra richiesta da Rabiot, senza nessun tentennamento. In più a fine stagione sicuramente i Reds rimanderanno a Torino Arthur, che nella sua nuova avventura inglese ha confermato tutti i limiti già visti a Torino fino allo scorso anno. Non resterà, ma in ogni caso per la dirigenza sarà un problema in più da sistemare nella prossima sessione di mercato.

Così come eventualmente ci sarà da tappare il buco lasciato libero da Rabiot. In cima alla lista dei desideri per la mediana resta sempre Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, ma tengono duro anche altre piste, come quelle che portano a Koopmeiners dell’Atalanta, Frattesi del Sassuolo e Hjulmand del Lecce secondo La Gazzetta dello Sport.

Non solo Rabiot, c’è anche il rinnovo di Angel Di Maria da discutere: la situazione attuale

A proposito di rinnovi, però, in ballo a Torino c’è pure quello di Angel Di Maria. Quando è arrivato dopo essersi liberato dal contratto con il PSG, il campione argentino ha firmato per un solo anno tendendosi la possibilità di proseguire.

La prima parte della stagione, tra infortuni ed episodi maldestri come l’espulsione a Monza aveva fatto storcere il naso ai tifosi. Da gennaio, libero da ogni pensiero sui Mondiali, è tornato ad assere un fattore sia in Serie A che in Europa League e quindi l’idea della Juve è quella di fare ogni sforzo per convincerlo a restare.

Un’ipotesi che nelle ultime settimane ha preso sempre più piede e l’hanno fatto anche capire le ultime parole di Francesco Calvo, che di fatto è il nuovo amministratore delegato della società. Anche in questo caso nessuna fretta, ma tanta volontà.