Sky Sport, l’offerta di primavera spacca: occasione da non perdere

La stagione di tutte le esclusive sta per entrare nel vivo e così Sky Sport ha pronta una nuova proposta per aumentare gli abbonati

La stagione del calcio, sia in Italia che in Europa, si sta avviando alla sua fase decisiva, il Mondiale di Formula 1 è appena partito e quello di MotoGP sta per cominciare. La NBA ad aprile comincerà a vivere i playoff e c’è molto altro. Cos’hanno in comune? Sono tutti su Sky Sport che ha pronta una nuova clamorosa offerta.

Una promozione dedicata ai nuovi clienti e valida fino al 22 marzo. L’emittente satellitare di Comcast mette sul piatto una proposta che abbina Sky TV+Sky Sport, aggiungendo però anche una XBOX Serie S.

L’offerta prefigura un prezzo bloccato per 18 mesi a 30,90 euro al mese anziché 45. Per tutti quelli che attiveranno l’offerta Sky TV + Sky Sport o Intrattenimento plus (quindi Sky TV e Netflix) + Cinema, scatta anche il regalo. Sarà spedita una mail da Sky entro 60 giorni dalla finalizzazione dell’acquisto che confermerà la possibilità di ricevere la XBOX.

Da quel momento in poi ci saranno 7 giorni a disposizione del cliente per confermare il proprio indirizzo. Una seconda mail da Sky confermerà l’invio della console che sarà inviata a casa entro 180 giorni dall’attivazione del contratto Sky.

Sky Sport, l’offerta di primavera spacca: tutto lo sport che si potrà vedere

Cosa comprende il piano scontato per i nuovi abbonati? Cominciamo da Sky Sport: il cliente potrà vedere tutte le partite della UEFA Champions League (121 sulle 137 totali) da qui alla finale 2023 e tutta la prossima stagione. E ancora la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League. Ma anche tutti i weekend di MotoGP, Superbike e di Formula 1, sempre in diretta.

Poi la NBA con oltre 300 partite inclusi Regular Season, Playoff, Finals e All Star Weekend e tanto altro sport, dal rugby al golf che dal 2023 ha di nuovo un canale dedicato. Inoltre le news in tempo reale, approfondimenti e inchieste esclusive con Sky Sport 24.

Poi c’è il tennis, con un altro canale dedicato (Sky Sport Tennis al 205) , con Wimbledon, tutti i tornei ATP Masters 1000 e molto altro. Secondo il sito specializzato Sport Business ha lanciato una bomba. la pay-tv controllata da Comcast infatti avrebbe comprato i diritti televisivi dei tornei ATP e WTA a partire dal 2024 per Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, Svizzera ma anche Italia. In attesa di conferme, è comunque un pacchetto ricchissimo.

Non solo sport nella nuova offerta di Sky: ecco cosa comprende la proposta di Sky TV

Invece con on Sky TV ci sarà tutto oil resto della programmazione che la pay tv di Comcast propone durante l’anno. A cominciare dagli show alle serie TV, i documentari e le news 24 ore su 24, oltre alle produzioni Sky Original.

Un’ampia scelta di serie tv italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli USA e gli show di Sky come Masterchef oppure X Factor da guardare con tutta la famiglia. E ancora, una ricca proposta di documentari con la storia, l’attualità, i segreti della natura, il mondo animale e la scienza.

Infine sempre nel pacchetto anche Peacock, con tutti i successi di NBCUniversal, disponibili on demand: nuove serie originali e storiche, reality e film. Una proposta quindi che accontenta molti gusti e molte fasce di età.