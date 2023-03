Napoli-Atalanta, sfida difficile ma essenziale per entrambe

Una settimana dopo il primo ko interno della stagione il Napoli riapre le porte a un’altra contendente della zona Champions, l’Atalanta. Al Maradona arriva Gian Piero Gasperini, l’ultima vittoria con la sua Dea risale a un mese fa contro la Lazio. Per la capolista questa sarà la prova del nove prima della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte in programma il 15 marzo sempre in terra campana.

Turnover in ottica Champions League?

Gli incontri ravvicinati, entrambi casalinghi, verosimilmente costringeranno Luciano Spalletti ad optare per un po’ di turnover in modo tale da dosare le energie e riservarle per la sfida europea già mezza decisa dallo 0-2 dell’andata. L’undici titolare vedrà in attacco Politano al posto di Lozano.

Spalletti: “La motivazione più grande? Napoli”

Luciano Spalletti però non fa l’errore di sottovalutare gli avversari bergamaschi. Al contrario ne studia i punti di forza e fa il punto in conferenza stampa: “Contro l’Atalanta sarà una partita importante e difficile per il Napoli. Gasperini ha dato una identità chiara alla sua squadra, che giocherà come sa fare e quindi in modo molto diverso dalla Lazio. Gli spazi dovremo andarli a trovare fra gli uomini vincendo gli uno contro uno perché loro te li trovi sempre addosso. Abbiamo bisogno di tutte le nostre risorse per vincere questa partita. La gente ci darà come consuetudine il suo supporto e ci darà una mano se ci vedrà in difficoltà”. Ed è proprio alla gente che il tecnico azzurro fa riferimento quando parla di motivazione per la sua squadra: “I ragazzi non hanno bisogno di motivazioni da parte mia. Sono consapevoli dell’aspettativa della città, di cosa vuol dire giocare per il Napoli e dell’opportunità che hanno davanti. Abbiamo a che fare con un gruppo di calciatori che è roba seria, che ti ascolta e va verso l’obiettivo”. Fa un passo indietro e commenta quanto accaduto contro la Lazio: “Non dobbiamo avere nessuna reazione. Bisogna reagire quando si sbaglia qualcosa ma noi contro la Lazio non abbiamo sbagliato niente dal punto di vista dell’atteggiamento, poi è ovvio che cercheremo di migliorare alcuni aspetti e di fare un risultato diverso da quello del match precedente”.

Gasperini: “Andiamo a Napoli con un bello spirito”

Il Napoli non spaventa Gasperini, o meglio lo motiva. Il tecnico dei bergamaschi esordisce così davanti la stampa: “Ho sensazioni positive, andiamo a Napoli con un bello spirito”. La Dea è attualmente sesta in classifica a 42 punti, ma il tecnico mette le cose in chiaro, le ambizioni non devono mai mancare: “Non dico mai che non abbiamo niente da perdere – spiega-. Ci andiamo a scontrare con una squadra che ha fatto qualcosa di straordinario e che vincerà il campionato. Ho sensazioni positive, e vogliamo fare la nostra buona prestazione”. Per quanto riguarda le scelte di formazione Gasperini avrà ampia scelta, ma verosimilmente opterà per l’ex di turno, Zapata, già dal 1’: “Zapata e Muriel principalmente avranno tante chance, soprattutto se stanno bene. Poi le valutazioni le faccio con chi sta bene. Abbiamo preparato le nostre cose, gli elementi sono quelli, ma ci sono le alternative” dichiara in chiusura il tecnico.